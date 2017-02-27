Участниками пробега на снегоходах «Встреча однополчан» стали 19 экипажей

27 Февраля 2017 года, 18:47

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 27 февраля/ БИ-ПОРТ – В пробеге на снегоходах «Встреча однополчан» в заброшенный гарнизон Гранитный приняло участие 19 экипажей. Он прошел 25 февраля в рамках фестиваля «Снежный вихрь».

«Пробег был посвящён памяти погибших катерников в годы Великой Отечественной войны. Участники взяли портреты катерников, выходивших на встречу врагу, в том числе Саши Ковалева, который за три неполных месяца службы на торпедном катере участвовал в четырнадцати боевых походах», – сообщают в администрации ЗАТО Североморск.

Перед началом старта краевед Михаил Орешета рассказал о судьбе поселка, а протоиерей Леонид Сулоев совершил заупокойную литию на месте захоронения воинов.