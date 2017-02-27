Юридическое лицо оштрафовали за незаконную свалку в Кольском районе

27 Февраля 2017 года, 20:50

КОЛЬСКИЙ РАЙОН/ 27 февраля/ БИ-ПОРТ – Мурманский областной суд оставил в силе постановление о назначении штрафа юридическому лицу, на земельном участке которого располагалась свалка отходов. Как сообщили «Би-порту» в региональном управлении Россельхознадзора, сотрудниками ведомства был осуществлен осмотр двух земельных участков сельскохозяйственного назначения находящихся в Кольском районе на предмет фактического расположения свалок.

«В результате осмотра установлено, что на одном из двух земельных участков действительно расположена свалка отходов производства и потребления на площади 1,1208 га, в связи с чем юридическое лицо привлечено к административной ответственности», - сообщили в ведомстве.

Виновника оштрафовали на 400 тысяч рублей, однако он решил обжаловать приговор. Однако Мурманский областной суд принял решение о том, что постановление начальника отдела оставлено без изменения, при этом размер назначенного штрафа снижен до 200 тысяч рублей

При осмотре второго земельного участка факт захламления отходами производства и потребления не подтвердился.