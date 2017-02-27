Кольский полуостров оказался во власти поля пониженного атмосферного давления

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 28 февраля/ БИ-ПОРТ - 28 февраля Кольский полуостров будет находиться в малоградиентном барическом поле пониженного атмосферного давления. По данным Мурманского гидрометцентра сегодня на территории области ожидается облачная с прояснениями погода, местами снег. Температура воздуха -4-9 градусов. Гололедица.
На севере Баренцева моря наблюдается ветер восточный, северо-восточный 15-17 м/с. Медленное обледенение судов.
Сегодня утром в Мурманске температура воздуха составляет -3 градуса, ветер юго-западный 4-7 м/с.