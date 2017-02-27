Утверждено положение о главном архитекторе Мурманской области

28 Февраля 2017 года, 08:35

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 28 февраля/ БИ-ПОРТ – Постановлением губернатора Мурманской области утверждено положение о главном архитекторе региона. Впервые о такой должности заговорили летом 2016 года. В соответствии с поручением президента России органам исполнительной власти субъектов страны было рекомендовано установить прямое подчинение главного архитектора субъекта высшему должностному лицу региона.

Так, главный архитектор будет выбираться из числа претендентов, имеющих российское гражданство и соответствующее образование. Он же будет являться председателем архитектурно-градостроительного совета. Предполагается, что в него войдут представители исполнительных органов государственной власти, муниципальных образований, профессиональные архитекторы и общественные деятели. Общее руководство и координация деятельности градостроительного совета будет осуществляться региональным министерством строительства и территориального развития. В то время, как сам главный архитектор будет в прямом подчинении у губернатора, его деятельность также будет координироваться непосредственно губернатором.

О финансовой составляющей деятельности главного архитектора, а именно о его заработной плате и источниках финансирования, в положении речи не идёт.