Почти 14 тысяч тонн рыбы было выращено в 2016 году в Мурманской области

28 Февраля 2017 года, 09:22

РОССИЯ/ 28 февраля/ БИ-ПОРТ — Объём производства аквакультурной товарной рыбы и морепродуктов в 2016 году увеличился на 14% по сравнению с 2015 годом и достиг 174 тысяч тонн, сообщают в пресс-службе Росрыболовства. Кроме того, объём рыбопосадочного материала вырос почти на 26%, достигнув 31,3 тысяч тонн. В целом, рыбоводными хозяйствами в прошлом году выращено 205,3 тысяч тонн водных биоресурсов против 178,1 тысяч тонн годом ранее, прирост составил 15,3%.

Однако объем аквакультурной продукции в общем российском вылове остается небольшим – чуть более 4%. Отмечается, что в 2015 году доля товарной аквакультуры составляла 3,5%.

Так, в Северо-Западном федеральном округе выращено 37, 2 тысяч тонн товарной продукции и 7,1 тысяч тонн рыбопосадочного материала. Наибольшие объемы приходятся на Республику Карелия – 14,74 тысяч тонн, а также на Мурманскую область – 13,7 тысяч тонн.

В целом по стране видовой состав выращенной рыбы довольно обширный. Лидерам по объему производства стали карп – более 62 тысяч тонн, толстолобик – около 39 тысяч тонн, форель – 28,4 тысяч тонн, семга – 13 тысяч тонн, а также амур – более 6 тысяч тонн. Кроме того, за год было произведено более 3,7 тысяч тонн гребешка, а также более 1,5 тысяч тонн осетровых, 307 тонн стерляди, 418 тонн мидий и 216 тонн устриц.