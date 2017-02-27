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Главная » НОВОСТИ » Собираемость коммунальных платежей в Мурманской области достигла 92%
 
 
 
 
28 Февраля 2017 года, 09:45

Собираемость коммунальных платежей в Мурманской области достигла 92%


МУРМАНСК/ 27 февраля/ БИ-ПОРТ — В правительстве Мурманской области прошло оперативное совещание, ключевой темой которого стал исполнения поручения главы региона о достижении стопроцентной собираемости платы за коммунальные услуги.

Соответствующее распоряжение издано в октябре 2016 года. Сейчас в министерстве энергетики и ЖКХ разработан и утвержден сводный план мероприятий, состоящий из 14 ключевых вопросов. Как сообщил министр энергетики и ЖКХ Владимир Гноевский, их решение позволит обеспечить снижение задолженности потребителей коммунальных услуг и достичь стопроцентной собираемости платы за коммунальные услуги в Мурманской области.

Вопросам погашения задолженности перед ресурсоснабжающими организациями было посвящено 11 заседаний постоянно действующей межведомственной комиссии.

Результатом работы стала выработка алгоритмов взаимодействия министерства и судебных приставов в вопросах взыскания задолженности по коммунальным платежам.

В министерстве энергетики и ЖКХ привели данные мониторинга собираемости платежей и рейтинга муниципальных образований. Средняя собираемость по Мурманской области за год выросла на 2% и на 1 января 2017 года составляет 92%, а в ЗАТО Островной и Заозерск, а также в городе Полярные Зори этот показатель составил 100%. В ведомстве также отметили активную роль муниципалитетов в работе по погашению задолженности по коммунальным платежам.

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