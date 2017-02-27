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Главная » НОВОСТИ » Цифровая валюта – деньги будущего
 
 
 
 
28 Февраля 2017 года, 10:05

Цифровая валюта – деньги будущего

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Замена привычных денежных средств электронными и цифровыми – популярный сценарий в размышлениях о недалеком будущем. Что же входит в понятие «цифровые деньги», каково их нынешнее значение и перспективы – обсудили на февральской встрече клуба ITea, организованной группой компаний «IT-Полюс» в конференц-зале отеля «Azimut-Мурманск».

Главным спикером 65-й встречи клуба выступил руководитель Мурманского обменного центра Юрий Перфилов. В ходе встречи рассматривались вопросы создания цифровых валют, их текущего положения в экономике, а также юридические аспекты их использования в разных странах.

Цифровые валюты или криптовалюты  -  это электронные деньги или цифровые активы, которые создаются частными компьютерными системами без контроля центральных банков. Самая известная цифровая валюта на сегодняшний день – биткойн, которая стала популярной в 2009 году. Существуют и другие. Но, как и в случае с мировыми валютами, среди которых главную роль играет доллар, биткоин доминирует на рынке криптовалют.

По словам создателя биткойна, таинственного Сатоши Накамото, идея цифровых валют родилась из-за разочарования в современных валютах, которые печатаются центральными банками. Сторонники идеи создания криптовалют указывают на то, что «аналоговые» деньги не обеспечены реальными активами, как это было во время золотого стандарта.

При этом то же можно сказать и о цифровой валюте. «Биткоин пока не вызывает у меня полного доверия, ведь теоретически его динамику нельзя спрогнозировать, он также ничем не обеспечен, да и в целом не совсем ясна цель его создания»,поделился экспертным мнением Юрий Перфилов. –  «Более того, отмечается еще и проблема существенного энергопотребления в процессе создания (майнинга) большого количества цифровой валюты, ведь для этой цели используются мощные компьютерные системы, а иногда создаются целые компьютерные «фермы», что само по себе является достаточно затратным делом».

Несмотря на ряд проблем при майнинге цифровых денег, об их популярности в мире свидетельствует рост курса. В 2013 году средний курс биткойна составлял 50 долларов, а в текущем году – порядка 1000 долларов за 1 криптовалюту.

После главной речи спикера, члены клуба обсудили ситуацию на основных биржах цифровых валют, финансовые системы США и Российской Федерации и интегрирование в них цифровых валют, проблемы законодательства в финансовой сфере.

Подводя итоги встречи, участники оставили открытым вопрос о том, положительную или отрицательную роль на данном этапе играют цифровые валюты. «На сегодняшний день биткойн официально не признан в России и большинстве стран мира. Кроме того,  любые цифровые валюты легко использовать в незаконных операциях и  платежах, из-за отсутствия работающего механизма контроля. Об этом говорит случай с арестом Росса Ульрихта, владельца интернет-магазина противозаконных товаров, на котором система оплаты строилась как раз на этой цифровой валюте. Но все же, система,  на которой основана механизм создания и использования криптовалюты, позволяет прекрасно защитить любые финансовые операции, сделать их прозрачными и анонимными для всех участников процесса, что открывает интересные возможности ее применения в банковской среде», – сказал в заключение Юрий Перфилов.

Клуб ITea – это сообщество специалистов предприятий и организаций Мурманской области, интересующихся информационными технологиями. Клуб, организованный ГК «IT Полюс», функционирует с января 2010 года. Встречи проходят ежемесячно, кроме летнего периода.

Больше информации о клубе на странице в facebook

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