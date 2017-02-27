Североморский дом культуры «Строитель» освободили от террористов в рамках учений

28 Февраля 2017 года, 10:21

МУРМАНСК/ 28 февраля/ БИ-ПОРТ - Оперативным штабом в Мурманской области внезапно проведено антитеррористическое учение «Метель-2017», в ходе которого выполнены мероприятия по пресечению террористического акта в доме культуры «Строитель» ЗАТО г. Североморск. Об этом «Би-порту» сообщили в УФСБ по Мурманской области.

В антитеррористических учениях приняли участие подразделения УФСБ России по Мурманской области, Северного флота, УМВД, ГУ МЧС, УФСВНГ России по Мурманской области и Администрации ЗАТО г. Североморск.

По легенде учений «террористы» «заминировали» дом культуры «Строитель» ЗАТО Североморск и осуществили захват «заложников» в нем.

В ходе учения оперативным штабом реализованы меры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 14 июня 2012 г. № 851 «О порядке установления уровней террористической опасности, предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства».

В смоделированной ситуации осуществлена проверка взаимодействия и слаженности действий всех привлеченных подразделений.

По оценке руководителя учебной контртеррористической операции все подразделения с поставленными задачами справились.