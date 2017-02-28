В Мурманске прошли детско-юношеские соревнования по стрельбе из винтовки

28 Февраля 2017 года, 18:00

МУРМАНСК/ 28 февраля - Соревнования по стрельбе из малокалиберной винтовки среди учащихся кадетских классов и воспитанников военно-патриотических клубов Мурманской области проходили в рамках программы «Динамо» - детям России».

В стрельбах участвовали около 20 сборных команд из городов Мурманской области. В их числе Мурманский стрелково-спортивный клуб, военно-патриотический клуб «Меткий стрелок» гимназии №7 г.Мурманска, Мурманская Кадетская школа, «Лыжный патруль Мурманска»-сборная команда СШОР №3, «Школа мужества» из г. Кандалакши, «Снайперы Заполярья».

Участники соревнований показали военную дисциплину, организованность и в итоге отличные результаты стрельбы. По результатам соревнований в командном зачете первое место заняли представители Мурманского стрелково-спортивного клуба ДОСААФ России – 356 очков. Второе место завоевали учащиеся гимназии №7, заработав 338 очков, третье место досталось представителям города Кандалакши из «Школы мужества». Хорошие результаты показали и новички первенства - учащиеся спортивных школ КДЮСШ №17 и СШОР №3.

В личном первенстве обладателями наград от регионального отделения Общества «Динамо» среди девушек стали Беляева Виктория – 1 место, Кулагина Полина – 2 место, Быкова Серафима – третье место. Среди юношей призовые места заняли Ешкутов Руслан – 1 место, 2 место - Дайнеко Александр, 3 место - Жунжуров Леон.

Руководство Мурманского регионально отделения Общества «Динамо» выражает благодарность директорам кадетских классов и руководителям патриотических клубов региона за работу, направленную на профессиональную подготовку, патриотическое воспитание молодёжи и активное участие в турнире.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации МРО ОГО ВФСО «Динамо»)