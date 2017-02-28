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Главная » НОВОСТИ » Алкоголю разрешат не соответствовать ГОСТам
 
 
 
 
28 Февраля 2017 года, 13:00

Алкоголю разрешат не соответствовать ГОСТам


РОССИЯ/ 28 февраля/ БИ-ПОРТ – Министерство экономического развития предложит поправки в закон «О госрегулировании производства и оборота этилового спирта...» (171-ФЗ), которые позволят спиртным напиткам не соответствовать ГОСТам, пишут «Известия».

О том, что Минэкономразвития в ближайшее время предложит Министерству финансов эти поправки, рассказал заместитель главы ведомства Олег Фомичев. По словам чиновника, 171-ФЗ приведут в соответствие с техническим регламентом Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки».

«Сейчас у нас законодательство — в первую очередь закон «О госрегулировании...» в некоторой части противоречит техническому регламенту «Пищевая продукция в части ее маркировки», то есть фактически часть стандартов, которые носят добровольную форму для участников рынка, делаются обязательными», — сказал он, уточнив, что «это приводит к тому, что производителей и импортеров алкоголя начинают штрафовать за то, что они, по идее, и не должны бы делать».

В ст. 52 подписанного Россией в 2014 году договора о Евразийском экономическом союзе говорится, что стандарты любого уровня могут применяться лишь на добровольной основе. В приложении №9 к договору указано, что неприменение стандартов не может рассматриваться как несоблюдение требований технического регламента ЕАЭС. Обязательными на территории ЕАЭС являются исключительно технические регламенты союза.

Фомичев подчеркнул, что технический регламент «Пищевая продукция в части ее маркировки» не обязывает производителя указывать на этикетке какую-либо информацию о ГОСТе при его использовании.

При этом принятый в 1995 году закон «О госрегулировании производства и оборота этилового спирта...» делал стандарт обязательным при производстве и требовал указания об использовании ГОСТа на этикетке. Так, в ст. 11 171-ФЗ сказано, что «алкогольная продукция, находящаяся в розничной продаже на территории России, сопровождается информацией на русском языке, которая должна содержать сведения о государственных стандартах, требованиям которых алкогольная продукция должна соответствовать». В ст. 13 уточняется, что «качество ввозимой в Россию алкогольной продукции должно быть не ниже качества алкогольной продукции, предусмотренного государственными стандартами, техническими условиями в области производства и оборота алкогольной продукции». А согласно ст. 20 «основанием для аннулирования... лицензии в судебном порядке является производство продукции, не соответствующей государственным стандартам».

«Известно несколько случаев судебных решений, когда изымается качественная продукция, выносится штрафная санкция, если на этикетке не указывается, что напиток сделан по ГОСТу», — уточнил Фомичев, подчеркнув, что отсутствие ссылки на ГОСТ логично, потому что продукция сделана не по госстандарту, применение которого считается добровольным.

В случае исключения требования о соответствии алкогольных напитков ГОСТу из 171-ФЗ напитки должны будут соответствовать только требованиям техрегламента «О безопасности пищевой продукции». Этот документ устанавливает требования только к безопасности товара и не касается гостовских качественных характеристик вроде вкуса, аромата, цвета или характеристик виноматериала.

В Комитете производителей алкогольной продукции рассказали, что следование ГОСТам обременительно для импортеров, поскольку за рубежом производство ведется в соответствии с иностранными техническими документами и зачастую требования российских и импортных стандартов противоречат друг другу.

За производство небезопасного к употреблению спиртного законом предусмотрены санкции, которые останутся в силе и в случае отмены обязательности ГОСТов. Из ст. 14.43 КоАП следует, что несоответствие требованиям техрегламента либо стандартам, которые действуют до его принятия, влечет за собой наложение штрафа на юридические лица до 300 тысяч рублей.

Фото: Twitter

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