Мурманская областная Дума рассмотрит более 30 вопросов на очередном заседании

28 Февраля 2017 года, 11:45

МУРМАНСК/ 28 февраля/ БИ-ПОРТ — Началось очередное заседание Мурманской областной Думы. Как рассказал «Би-порту» председатель регионального парламента Сергей Дубовой, в повестку заседания вошло 30 вопросов. Кроме того, в рамках заседания состоится правительственный час.

«Депутаты хотели бы заслушать, как у нас организуется программа переселения из ветхого жилого фонда. В этом году программе уже пять лет, хотелось бы подвести краткие итоги и наметить дальнейшие перспективы », - сообщил Дубовой.

Кроме того, по словам Дубового, в связи с принятием нового закона об уполномоченном по правам предпринимателей депутаты уже внесли необходимые изменения в Устав Мурманской области. Сам законопроект о порядке назначения и полномочиях новой должности парламентарии также рассмотрят на сегодняшнем заседании.

Депутаты также приняли во втором чтении законопроект об Общественной Палате Мурманской области. Проект отправлен на доработку, однако основные изменения уже определены: состав Общественной палаты теперь будет избираться не на два, а на три года. «Кроме того, члены Палаты смогут рассматривать законопроекты по налоговой и финансовой политике», - отметил Дубовой.