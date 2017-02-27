Областные депутаты не могут решить, кто будет назначать бизнес-омбудсмена

28 Февраля 2017 года, 12:00

МУРМАНСК/ 28 февраля/ БИ-ПОРТ — В рамках сегодняшнего заседания Мурманская областная Дума примет закон об уполномоченном по правам предпринимателей в Мурманской области.

Напомним, что должность бизнес-омбудсмена теперь будет государственной, а работа уполномоченного по правам предпринимателей будет оплачиваться из областного бюджета. 22 февраля состоялось заседание Совета по развитию малого и среднего предпринимательства, на котором были представлены три кандидата на должность уполномоченного по правам предпринимателей: Дмитрий Барышев, руководитель мурманского филиала ООО «Порт-экспресс», Илья Раскин, предприниматель, специализирующийся на юридических услугах и бизнес консультировании и Андрей Шарков, директор Мурманского регионального инновационного бизнес-инкубатора. Итоги голосования членов Совета будут подведены 1 марта.

Как рассказал «Би-порту» председатель комитета Мурманской областной Думы по экономической политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Максим Белов, закон уже принят во всех российских субъектах, кроме Мурманской области. Сегодня депутатам предстоит решить, кто будет назначать бизнес-омбудсмена.

«Основной спор — кто будет назначать, губернатор по согласованию с Думой, или же сама Дума. Мы составили таблицу по регионам, и получилось, что в 51 российском субъекте назначает уполномоченного глава региона, ещё в 23 — региональный парламент, а в 10 назначение происходит по согласованию. Моё личное мнение как главы комитета — нужно занять позицию этих 10 субъектов. Такая позиция мне представляется наиболее правильной и нейтральной, поскольку всё-таки должность представляет собой ветвь исполнительной власти, являясь мостиком между губернатором и бизнесом», - рассказал Белов.

Однако у депутата Михаила Антропова есть иное видение проблемы. Как рассказал агентству Антропов, ранее подобный законопроект уже принимался в первом чтении, однако позже был снят с повестки, и вернуться к нему удалось только сейчас.

«Депутат Белов, по сути, сейчас выступает с теми поправками, которые я вносил еще при первых попытках принять закон. Поэтому я решил вернуться к своему изначальному предложению и выступаю с инициативой о назначении уполномоченного Думой. Остальных двух действующих уполномоченных (по правам человека и по правам ребёнка — прим. ред.) назначает Дума. К тому же, в данном случае независимость бизнес-омбудсмена — это повышение эффективности его работы. Ведь объективно есть противоречия интересов государственной и муниципальной властей и бизнеса, и их должен решать уполномоченный».