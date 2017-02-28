География Мурманской международной деловой недели расширяется

28 Февраля 2017 года, 12:12

МУРМАНСК/ 28 февраля/ БИ-ПОРТ - В Мурманске состоялось заседание организационного комитета по подготовке и проведению VI Мурманской международной деловой недели (ММДН). В ходе деловой части заседания участники обсудили программу будущей Деловой недели – за основу была принята архитектура программы VI ММДН. Об этом сообщили в пресс-службе областной администрации.

Традиционно в рамках деловой программы состоятся пленарное заседание «Арктическим курсом», Неделя науки «Молодая наука Арктики», международная туристическая площадка «Made in Arctic», инвест-сессия и ряд международных конференций, таких как «Освоение арктического шельфа: шаг за шагом», «Полярные маршруты Арктики», «Женщины в социальном бизнесе: опыт северных регионов», «Горнодобывающая промышленность Баренцева/Евроарктического региона».

В ходе заседания организационный комитет принял решение о расширении географии Деловой недели: если традиционно мероприятия программы проходят в Мурманске и Кировске, то в 2017 году планируется проведение новых проектов и в других муниципальных образованиях Мурманской области, таких как Кольский район, Мончегорск и город Полярные Зори.