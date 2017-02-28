Депутат Госдумы Алексей Веллер провёл прием граждан в Мурманске

28 Февраля 2017 года, 12:26

МУРМАНСК/ 28 февраля/ БИ-ПОРТ — 27 февраля в рамках региональной недели депутат Государственной Думы Алексей Веллер провел прием граждан.

Жители Мурманской области обращаются с различными проблемами. Большая часть обращений касается жилищно-коммунальной и социальной сфер, в том числе вопросов проведения капитального ремонта многоквартирных домов, переселения из аварийного жилья и предоставления социальных выплат.

Не менее значимыми являются вопросы здравоохранения. Так, представители Совета депутатов Никеля озабочены ухудшением качества оказания медицинской помощи в районе, а жители Мурманска обеспокоены реорганизацией медицинских учреждений.

«Вопрос организации здравоохранения на территории Мурманской области является одним из самых болезненных. Я обязательно проконсультируюсь по данному вопросу с ответственными лицами и постараюсь повлиять на то, чтобы при решении проблем в этой социально значимой сфере максимально учитывалось мнение северян», - отметил Веллер.