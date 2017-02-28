Мурманская область и «Почта Банк» подписали соглашение о сотрудничестве

28 Февраля 2017 года, 12:40

СОЧИ/ 28 февраля/ БИ-ПОРТ — В рамках Российского инвестиционного форума «Сочи-2017» губернатор Мурманской области Марина Ковтун и президент-председатель правления «Почта Банка» Дмитрий Руденко подписали соглашение о сотрудничестве между региональным правительством и финансовой организацией, сообщают в региональном правительстве.

Напомним, что форум «Сочи-2017» стартовал вчера, основной темой стали новые точки для роста. Мурманскую область представляет делегация, в составе которой губернатор Мариной Ковтун. заместители главы региона Григорий Стратий и Роман Дурягин и министр развития промышленности и предпринимательства региона Ольга Кузнецова.

Сообщается, что договор станет основой долгосрочных партнерских отношений с «Почта Банком». Сейчас в Мурманске открыто 15 клиентских центров Банка в почтовых отделениях, а в целом по области на начало 2017 года сеть Банка составила 24 точки продаж.

Глава региона отметила заинтересованность Банка в деятельности на территории области и его социальную ответственность.

«Важно, что эта деятельность направлена на повышение качества жизни северян. Речь идёт о доступности современных банковских услуг для пенсионеров, социально незащищенных граждан, жителей отдалённых населённых пунктов, о развитии в регионе банковских технологий и инфраструктуры, о повышении финансовой грамотности наших граждан», - подчеркнула Марина Ковтун. Дмитрий Руденко, в свою очередь, заверил, что Банк продолжит развитие сети отделений в Мурманской области.