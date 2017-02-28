Бизнес-омбудсмена будет назначать губернатор Мурманской области по согласованию с депутатами

28 Февраля 2017 года, 12:56

МУРМАНСК/ 28 февраля/ БИ-ПОРТ — Уполномоченного по правам предпринимателей в Мурманской области будет назначать глава региона по согласованию с Мурманской областной Думой. Такое решение приняли депутаты регионального парламента в ходе сегодняшнего заседания Думы. За данное решение проголосовали 24 депутата, двое против.

Ранее сообщалось, что должность бизнес-омбудсмена будет государственной, а работа уполномоченного по правам предпринимателей будет оплачиваться из областного бюджета. 22 февраля состоялось заседание Совета по развитию малого и среднего предпринимательства, на котором были представлены три кандидата на должность уполномоченного по правам предпринимателей. Результаты голосования членов Совета станут известны 1 марта.

Напомним, что депутаты в рамках заседания комитета по экономической политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству не смогли принять решения о том, как будет назначаться уполномоченный по правам предпринимателей — губернатором по согласованию с Думой, как предложил глава комитета Максим Белов или же самой Думой — с такой инициативой выступил Михаил Антропов.

На заседании депутаты обсудили обе инициативы, большинство парламентариев поддержало поправки, вносимые Беловым. Таким образом, кандидатура бизнес-омбудсмена будет согласована с Думой, однако решение о назначении кандидата на должность будет приниматься главой региона.

По мнению Антропова, подобная схема назначения повлияет на независимость работы бизнес-омбудсмена и, как следствие, его эффективность. Однако большинство депутатов не увидели связи между способом назначения и тем, как уполномоченный в дальнейшем будет осуществлять свои обязанности, посчитав предлагаемые Беловым поправки более логичными.

Таким образом, Мурманская областная Дума приняла закон в окончательном чтении: 21 депутат проголосовал «за», «против» выступило двое парламентариев. К своим обязанностям бизнес-омбудсмен приступит уже завтра, после назначения.