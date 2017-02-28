Скончался конструктор многоцелевых атомных подводных лодок проекта «Ясень» Владимир Пялов

28 Февраля 2017 года, 13:50

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ/ 28 февраля/ БИ-ПОРТ – После тяжёлой продолжительной болезни 24 февраля скончался генеральный конструктор многоцелевых атомных подводных лодок Владимир Николаевич Пялов. Об этом сообщает морское бюро машиностроения «Малахит».

Владимир Пялов родился 28 февраля 1934 года. Всю свою жизнь он посвятил подводному кораблестроению. Пялов учился на приборостроительном факультете Ленинградского кораблестроительного института. После окончания учебы в 1959 году он пришёл на работу в СКБ-143. Сначала работал в отделе, занимавшемся разработкой торпедных аппаратов, а потом перешёл в сектор перспективного проектирования проектного отдела.

В этот период шло интенсивное освоение ядерной энергетики, велось строительство серийных АПЛ проекта 627А, начинались работы по созданию АПЛ второго поколения. Пялов активно участвовал в работах по формированию технического облика АПЛ проектов 671 и 705 в составе молодёжного коллектива сектора А. Б. Петрова, приобретал опыт, выезжая для технического сопровождения строительства АПЛ первого поколения на завод №402 (ныне АО «ПО «Севмаш»). При этом Владимир Николаевич являлся активным участником общественной жизни бюро.

С 1973 года Пялов перешёл на работу в группу главного конструктора В. И. Баранцева, где стал одним из руководителей разработки аванпроекта глубоководной АПЛ проекта 693. Вёл по работы по теме «Антарктида», в которой руководил проработкой АПЛ с системой электродвижения, использующей принцип сверхпроводимости. В 1979 году Пялов стал заместителем главного конструктора Г. П. Москалёва по проекту 1710 уникальной дизель-электрической подводной лодки-лаборатории. Он активно участвовал в разработке проекта, строительстве корабля на «Ленинградском Адмиралтейском объединении».

С особой силой талант Пялова, как главного, а затем генерального конструктора, раскрылся при создании многоцелевой АПЛ четвертого поколения проекта 885 «Ясень». Разработка проекта, создание для него вооружения и комплектующего оборудования, строительство корабля пришлись на самое тяжёлое для страны, промышленности и кораблестроения время. Однако его реализация стала инженерным прорывом и организаторским подвигом. Проект 885 стал локомотивом для всего отечественного атомного подводного кораблестроения.

С 1999 года Владимир Пялов стал начальником (впоследствии директором, генеральным директором) – генеральным конструктором СПМБМ «Малахит». 12 лет он возглавлял бюро. За этот период коллектив бюро вышел из кризисного состояния и стал активно развиваться.

Владимир Пялов является выдающимся конструктором и организатором отечественного подводного кораблестроения. Вся его деятельность была направлена на благо Российского Военно-морского флота и его подводных сил. Пялов отмечен многочисленными правительственными наградами. В конце 2016 года за создание АПЛ проекта 885 ему был вручён орден «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Фото: Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения «Малахит»