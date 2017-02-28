Жители Заполярья могут получить водительское удостоверение и российской паспорт в многофункциональных центрах

28 Февраля 2017 года, 17:20

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 28 февраля - Сегодня в УМВД России по Мурманской области состоялся брифинг, посвященный вопросам повышения качества и доступности предоставления населению государственных услуг, а также нововведениям, вступившим в силу в текущем году.

На вопросы журналистов отвечали представители ЦИТСиЗИ, Информационного центра, Управления по вопросам миграции, ГИБДД УМВД России по Мурманской области, а также многофункционального центра Мурманской области.

Как рассказал начальник отдела Центра информационных технологий, связи и защиты информации Александр Спинул, за 2016 год в подразделения УМВД России по Мурманской области было подано свыше 420 тысяч заявлений на предоставление государственных услуг, из них в электронном виде свыше 47 тысяч.

Всего в настоящее время органами внутренних дел региона оказывается 28 видов государственных услуг, из них 2 по линии ГИБДД, 4 по линии ИЦ, 1 услуга - добровольная дактилоскопическая регистрация, 3 по линии наркоконтроля, 18 по регистрационно-миграционной работе. Электронная форма предусмотрена по 15 видам государственных услуг, в том числе по линии ГИБДД, ИЦ, добровольной дактилоскопической регистрации, регистрационно-миграционной работы. Всего с учетом присоединенных подразделений по вопросам миграции и контроля за оборотом наркотиков в полиции насчитывается 80 объектов оказания государственных услуг.

На территории Мурманской области действует 18 многофункциональных центров предоставления государственных услуг. Через центры предоставляется 9 государственных услуг по линии органов внутренних дел. В их числе - предоставление сведений о наличии административных правонарушений в области дорожного движения, выдача справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования, выдача, замена паспортов гражданина Российской Федерации, осуществление миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации.

На основании заключенных в 2017 году с ГОБУ «МФЦ Мурманской области» дополнительных соглашений, с начала февраля текущего года органами внутренних дел организовано предоставление новых государственных услуг через многофункциональные центры: выдача водительских удостоверений в случаях замены, утраты, хищения, выдача российских паспортов, а также предоставление справок о привлечении к административной ответственности за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ. Только по линии ГИБДД с начала февраля в области новой услугой воспользовались около двух десятков жителей Зиполярья.

Наиболее быстрый и удобный способ получения государственных услуг, предоставляемых Министерством внутренних дел Российской Федерации – это использование возможностей федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» - www.gosuslugi.ru. С 1 января 2017 года вступил в силу Федеральный закон от 30.11.2016 № 402-ФЗ «О внесении изменения в статью 333.35 части второй Налогового кодекса Российской Федерации», который позволяет зарегистрированным пользователям оформить водительское удостоверение или зарегистрировать автомобиль через портал, уплатив госпошлину на тридцать процентов меньше.

В целях упрощения для граждан возможности получения государственных услуг в электронном виде на базе подразделений УМВД открыты 33 Центра обслуживания пользователей Единой системы идентификации и аутентификации, что позволяет регистрировать граждан на Едином портале государственных услуг и подтверждать учетную запись в Единой системе идентификации и аутентификации непосредственно в полиции, избавив заявителей от необходимости посещения иных организаций.

На брифинге было отмечено, что по результатам проведенного на вневедомственной основе изучения мнения граждан о качестве оказания государственных услуг, предоставляемых УМВД России по Мурманской области, уровень удовлетворенности составил 97,5 процента. УМВД России по Мурманской области занимает 5 место в рейтинговой оценке по вопросам предоставления государственных услуг из 84 территориальных подразделений субъектов Российской Федерации.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области