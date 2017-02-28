Жители Мурманской области могут нанести несанкционированные свалки на новую интерактивную карту

28 Февраля 2017 года, 15:40

МУРМАНСК/ 28 февраля/ БИ-ПОРТ – Сегодня в правительстве Мурманской области состоялось рабочее совещание по вопросу ликвидации накопленного экологического ущерба на территории Мурманской области.

«Каждый месяц 2017 года будет ознаменован важными мероприятиями в рамках Года экологии. Самое главное – чтобы мы обеспечили высокий уровень экологической безопасности региона, провели большую уборку Мурманской области. Задача органов власти, общественных организаций и граждан – сделать все, что от нас зависит», - сказал заместитель губернатора Евгений Никора.

С 2013 года ежегодно проводится мониторинг объектов накопленного экологического ущерба, в том числе несанкционированных свалок, предоставляются субсидии на их ликвидацию. Из областного бюджета на эти цели за последние четыре года было направлено порядка 10 млн. рублей, из муниципальных бюджетов – более 20 млн. Постоянно проводятся проверки, рейды и патрулирование, используются фотоловушки.

В 2016 году должностными лицами областного Минэкологии совершено 111 проверок хозяйствующих субъектов, проведено шесть административных расследований. Во всех случаях виновные привлечены к административной ответственности. Министерство отмечает совместную работу администраций Апатитов, Кольского района и Кировска. Выявленные в 2016 году шесть свалок были ликвидированы.

«Нами утвержден перечень объектов накопленного ущерба, большую часть которого составляют несанкционированные свалки. Работа с такими объектами должна вестись в нескольких направлениях: усиление контрольно-надзорной деятельности, мониторинг и уборка. Но свалки, которые копились годами, уже просто так не ликвидировать, и тут проблема переходит на федеральный уровень», - прокомментировала министр природных ресурсов и экологии Мурманской области Эльвира Макарова.

Она напомнила, что в рамках федеральной программы «Охрана окружающей среды» осуществляется софинансирование из федерального бюджета для ликвидации свалок. Единственное условие – наличие проектно-сметной документации объектов, прошедших государственную экологическую экспертизу. Макарова сообщила, что такие проекты будут разработаны для свалок в Дровяном и в Заозерске.

Активисты Народного фронта представили проект «Генеральная уборка» – интерактивную карту свалок региона. На ней уже обозначено пять несанкционированных мест размещения отходов. Любой гражданин может на ней отметить, где находится свалка, а задача муниципальных властей или органов, отвечающих за данную территорию – своевременная реакция и уборка.

«Мы будем просить реагировать на людей, которые будут размещать данные о свалках в этой карте. Есть свалки большие, тут нужны, наверно, не только люди, которые сами могут принять участие в уборке, но и деньги, чтобы заказать технику для уборки. Хотелось бы, чтобы карта стала настольной для глав всех муниципалитетов, чтобы хотя бы раз в неделю они смотрели, что на ней нового», - рассказал руководитель регионального исполкома ОНФ Максим Санхевич.

Кроме того, на совещании инженер-технолог геоинформационной службы Кольского геологического информационно-лабораторного центра Марина Куваева доложила о результатах мониторинга объектов накопленного экологического ущерба, выполненного в 2016 году. По его результатам в реестр включено более 1400 объектов, занимающих площадь более 160 га.