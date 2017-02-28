Пять выходцев из Ближнего Востока и Африки были задержаны в Мурманской области

28 Февраля 2017 года, 16:25

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 28 февраля/ БИ-ПОРТ – Выходцы из Ближнего Востока и Северной Африки продолжают использовать территорию Мурманской области для незаконного пересечения границ с Норвегией и Финляндией. В период с 20 по 27 февраля 2017 года Сотрудники Пограничного управления ФСБ по Республики Карелия выявили три подобных случая.

«23 февраля в Мурманске были выявлены три гражданина Судана, которые признались пограничникам в намерении незаконно убыть на территорию Норвегии. Иностранные граждане были привлечены к административной ответственности по части первой статьи 18.8 КоАП РФ за нарушение режима пребывания на территории РФ, с назначением наказания в виде штрафов на общую сумму в шесть тысяч рублей», – рассказали «Би-порту» в Погрануправлении.

Два дня назад суданцы приобрели билеты на поезд до Москвы, но покинули его в Петрозаводске, с целью совершить повторную попытку. Сотрудникам пришлось провести разъяснительную беседу, и иностранцы снова убыли в Москву. Граждане Ирана, пойманные 26 февраля в поселке Никель, также отправились в Москву для дальнейшего возвращения на Родину. При них были дополнительные теплые вещи, снегоступы и палатки.

Помимо этого накануне железнодорожным транспортом в Мурманск прибыл гражданин Камеруна, который планировал незаконно пересечь российско-норвежскую границу с целью поиска лучших условий для жизни.