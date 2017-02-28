Дмитрий Медведев раскритиковал глав некоторых регионов за бюджетную политику

28 Февраля 2017 года, 18:45

РОССИЯ/ 28 февраля/ БИ-ПОРТ — Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подверг критике бюджетную политику глав некоторых российских субъектов. По мнению председателя правительства, неправильный подход ведет к новым долгам субъектов Федерации.

«Есть еще один тренд, который выявлен по результатам инвентаризации расходов полномочий (регионов) и их фактического финансирования, этот тренд не может не настораживать. Речь идет о ситуации, когда регионы, не выполняя должным образом те полномочия, которые возложены на них в соответствии с федеральными законами, в то же время принимают на себя дополнительные региональные обязательства и финансируют их с удовольствием», - описал глава кабмина ситуацию на встрече с губернаторами по вопросам межбюджетной политики. Премьер не уточнил, какие именно субъекты входят в эту категорию, однако отметил, что регионы с лучшими показателями будут поощряться грантами. На гранты регионам в 2017 году планируется направить 20 млрд рублей.

Дефицит региональных бюджетов в 2016 году уменьшился со 170 млрд до 12,5 млрд рублей, но долговая нагрузка еще остается значимой, заявил Медведев на встрече с губернаторами.

Кроме того, он сообщил, что правительство РФ готовит новые предложения по уровню софинансирования расходных обязательств регионов из федерального бюджета с 2018 года. При этом для того, чтобы постепенно решать долговую проблему регионов, будет продолжать практику выделения бюджетных кредитов.

Согласно бюджетному прогнозу Мурманской области до 2035 года, отношение госдолга региона к доходам регионального бюджета по состоянию на конец 2016 года составило 38%. По сравнению с прошлым годом госдолг уменьшился на — на 1 января 2016 года отношение долга к бюджетным доходам области составляло 46%. Объём госдолга на конец 2016 года составлял 22,16 млрд рублей.

Согласно бюджетному проекту, на конец 2017 года госдолг области составит 21,71 млрд рублей, при этом лучший сценарий развития предполагает, что к 2020 году долг уменьшится до 13,78 млрд рублей, а к 2035 году — до 4,19 млрд. В худшем случае к 2020 году объем госдолга достигнет 24,28 млрд рублей, а к 2035 году вырастет до 75,45 млрд рублей.