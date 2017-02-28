Областные депутаты обсудили итоги программы переселения из аварийного жилья

28 Февраля 2017 года, 19:00

МУРМАНСК/ 28 февраля/ БИ-ПОРТ — В рамках Правительственного часа на заседании Думы прошло обсуждение реализации и первых итогов областной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

По информации регионального министерства строительства и территориального развития, с 2010 года из аварийного фонда переселены 3082 человека. Финансирование составило более 2.7 млрд, на выделенные средства было построено 43 дома.

Сообщается, что до 1 сентября этого года предстоит переселить ещё 709 человек из 383 аварийных жилых помещений в Мурманске, Кандалакше, Зеленоборском и Териберке. На эти цели в областном бюджете предусмотрено более 315 млн. рублей. Показатели иллюстрируют динамику расселения жилфонда, признанного аварийным до 1 января 2012 года. После этой даты в регионе были признаны аварийными ещё 375 домов, в которых проживают почти 7 тысяч человек, однако проблемным аспектом является отсутствие решения о федеральном софинансировании региональных программ по переселению.

Депутаты Мурманской областной Думы обратили внимание на качество отдельных новостроек, а также вопросы организации сноса расселенных домов и критерии соответствия жилых помещений аварийному статусу. Кроме того, обсуждалась и необходимость комплексного развития территорий.

Парламентарии приняли информацию к сведению, подчеркнув важность дальнейшего поиска вариантов реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилья.