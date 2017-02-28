Мурманск: прогноз отключений на 1 марта

28 Февраля 2017 года, 19:34

МУРМАНСК/ 28 февраля - В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 1 марта.

ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:

С 9 ЧАСОВ 1 МАРТА ДО 16 ЧАСОВ 3 МАРТА – ПР. КОЛЬСКИЙ, 169, 171, 173

ОТ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:

08.30 – 16.00 пр. Ленина, 19, 19а, 21, 23

ул. Полярные Зори, 2

ОТ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ:

09.30 – 16.00 ул. Володарского, 12

ул. Успенского, 4

ул. Шевченко, 1а, 6а

О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.