До -8 градусов ожидается в Мурманской области

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 1 марта/ БИ-ПОРТ – По данным Мурманского гидрометцентра сегодня на территории области ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой, местами умеренный снег. Температура воздуха -3-8 градусов, утром на севере -15-20 градусов. Гололедица.
На 28 февраля толщина льда на большинстве рек и водоёмах равна 35-65 см, что меньше нормы и прошлого года на 2-20 см, на водных объектах юго-запада области толщина льда на 2-8 см больше прошлогодней.
Сегодня утром в Мурманске температура воздуха -16 градусов, ветер юго-западный 3-4 м/с.