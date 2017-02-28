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Главная » НОВОСТИ » Квартира горела в Мончегорске
 
 
 
 
01 Марта 2017 года, 08:25

Квартира горела в Мончегорске


МОНЧЕГОРСК/ 1 марта/ БИ-ПОРТ – Вечером 28 февраля в одном из жилых домов Мончегорска загорелась квартира. Сообщение о пожаре на улице Ленинградская набережная, 30 поступило в МЧС в 17:18.

«В результате пожара в комнате огнём повреждены вещи домашнего обихода, кухонные принадлежности, закопчены стены и потолок на кухне», - сообщили в ГУ МЧС по Мурманской области.

На месте пожара работало одно пожарно-спасательное подразделение: 9 человек  личного состава и 3 единицы техники. Причины пожара устанавливаются.

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