Квартира горела в Мончегорске

01 Марта 2017 года, 08:25

МОНЧЕГОРСК/ 1 марта/ БИ-ПОРТ – Вечером 28 февраля в одном из жилых домов Мончегорска загорелась квартира. Сообщение о пожаре на улице Ленинградская набережная, 30 поступило в МЧС в 17:18.

«В результате пожара в комнате огнём повреждены вещи домашнего обихода, кухонные принадлежности, закопчены стены и потолок на кухне», - сообщили в ГУ МЧС по Мурманской области.

На месте пожара работало одно пожарно-спасательное подразделение: 9 человек личного состава и 3 единицы техники. Причины пожара устанавливаются.