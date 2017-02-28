На Северном флоте состоялся сбор по военно-морской подготовке с капитанами-наставниками морских портов Западной Арктики

01 Марта 2017 года, 09:16

СЕВЕРОМОРСК/ 1 марта/ БИ-ПОРТ - В Североморске прошёл учебно-методический сбор по военно-морской подготовке с капитанами-наставниками администраций морских портов Западной Арктики и судовладельческих организаций. В нём приняли участие представители гражданских морских учреждений, которые на постоянной основе взаимодействуют с военными моряками в своей профессиональной деятельности. В том числе – сотрудники РосАтомФлота, чьи ледоколы регулярно решают задачи проводки военных кораблей и судов Северного флота к островам Северного Ледовитого океана в сложной ледовой обстановке. Об этом «Би-порту» сообщили в пресс-службе Северного флота.

В ходе сбора были рассмотрены общие и частные вопросы взаимодействия гражданских и военных моряков, проведен анализ и прогнозирование обстановки в северном морском бассейне, а также - правовые основы военно-транспортной обязанности судовладельцев.

Участники сбора обсудили ряд специальных вопросов военно-морской подготовки, в том числе по совершенствованию системы связи гражданских моряков и органов военного управления СФ, организации медицинского обеспечения и защиты от оружия массового поражения.

Во второй день сбора расчёты гражданских моряков отработали на тренажёрах учебного центра Северного флота в Североморске практические действия по организации проводки судов за контактными и акустическими тралами во взаимодействии с корабельными боевыми расчетами соединений Кольской флотилии разнородных сил Северного флота. Кроме этого гражданские моряки обучились маневрированию в составе походного ордера и провели тренировку по связи на различных радиоканалах.