Календарь праздничных и памятных дат на март 2017 года

01 Марта 2017 года, 10:00

1 – Всемирный день гражданской обороны (World Civil Defence Day).

Установлен в 1990г. по дате вступления в силу Устава МОГО – Международной организации гражданской обороны.

В России отмечается с 1993г. – года вхождения МЧС России в МОГО.

День гражданской обороны МЧС России отмечается 4 октября.

1 – Всемирный день иммунитета.

Отмечается медицинским сообществом по инициативе Всемирной организации здравоохранения с 2002г. в первый день весны.

Именно в начале весны проблемы, связанные с ослаблением функций иммунной системы в зимний период, выражены особенно ярко.

1 – День эксперта-криминалиста МВД России.

01.03.1919г. начал функционировать Кабинет судебной экспертизы при Центророзыске РСФСР – экспертное подразделение в органах внутренних дел России.

Первым судебно-экспертным учреждением в органах внутренних дел царской России можно считать Медицинский совет при Медицинском департаменте Министерства внутренних дел, который был учрежден 31.12.1803г. Первый в России Петербургский Кабинет научно-судебной экспертизы открылся 09.12.1912г.

1 – День хостинг-провайдера (неофициальный).

Проводится с 2011г. по инициативе руководителя фирмы «ХостОбзор» Петра Паламарчука и председателя комиссии хостер-провайдеров при Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), начальника одного из отделов группы компаний «Filanko» Матвея Алексеева. 01.03.2001г. появился проект «ХостОбзор».

Хостеры занимаются усовершенствованием систем хранения и передачи информации в сети Интернет.

Всемирный день информационного общества празднуется 17 мая.

1 – День кошек в России (неофициальный).

Сложился стихийно, отмечается в первый день первого весеннего месяца.

Дни чествования этих домашних животных установлены во многих странах мира. Всемирный день кошек отмечается 8 августа.

1 – День «Ноль дискриминации».

Отмечается по инициативе ЮНЭЙДС – Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИД. Низкая осведомленность людей в отношении ВИЧ/СПИДа нередко становится причиной дискриминации ВИЧ-инфицированных людей и больных СПИДом.

2 – Международный день спички.

Историю современных спичек исследователи датируют 1805г., когда французский химик Шапсель продемонстрировал первые самозажигающиеся спички. Это были деревянные палочки с головкой из смеси серы, бертолетовой соли с добавлением киновари (она служила для окрашивания зажигательной массы в красный оттенок).

3 – Всемирный день дикой природы.

Учрежден 20.12.2013г. на 68-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

В этот день в 1973г. на основе резолюции Всемирного союза охраны природы (IUCN) в Вашингтоне была подписана Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой уничтожения (CITES, СИТЕС).

Список видов, находящихся под охраной СИТЕС, включает в себя около 5 тысяч видов животных и 28 тысяч видов растений. Импорт, экспорт, реэкспорт и интродукция из моря этих представителей флоры и фауны должны производиться на основании специальных разрешений и сертификатов.

3 – Всемирный день писателя (World Day of the writer). Полное название – Всемирный день мира для писателя.

Отмечается по решению 48-го конгресса Международного ПЕН-клуба, состоявшегося в январе 1986г.

ПЕН-клуб основан в Лондоне в 1921г., название – аббревиатура, образованная первыми буквами английских слов Poets – поэты, Essayists – очеркисты, Novelists – романисты. Аббревиатура совпадает со словом pen – в переводе с английского – ручка.

ПЕН-клуб выступает в защиту свободы печати и против произвольного применения цензуры в мирное время.

3 – Международный день охраны здоровья уха и слуха (International Day for Ear and Hearing).

Учрежден Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в 2007г. на Первой международной конференции по предупреждению и реабилитации нарушений слуха, проходившей в Китае.

В качестве даты для праздника был выбран день 3 марта: цифры 3.3, которыми записывается эта дата, по форме напоминают два человеческих уха.

5 – Международный день детского телевидения и радиовещания (International Children's Day of Broadcasting).

Учрежден Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) в Каннах в апреле 1994г. Ранее отмечался в декабре, с 2009г. празднование перенесено на первое воскресенье марта.

Ежегодно в этот день ведущие теле- и радиокомпании мира предоставляют эфир детям и детским передачам – «настраиваются на детскую волну».

Первым молодежным радиоканалом в СССР стала радиостанция «Юность», вышедшая в эфир 16.10.1962г.

6 – Международный день зубного врача – День дантиста (International Dentist Day). Приурочен к изобретению в 1790г. американским зубным врачом Джоном Гринвудом стоматологического бора – увесистой бормашины с ножным приводом.

Отмечается в стране возникновения – США, в Индии, Бангладеш и многих других странах мира.

Более широко отмечается 9 февраля Международный день стоматолога.

6 – День театрального кассира.

Проводится с 2009г. по инициативе Государственного драматического театра «Приют комедианта» (Санкт-Петербург) в первый понедельник месяца.

6 – Европейский день праведников мира.

Учрежден в 2012г. Европейским парламентом.

Праведники мира – это не евреи, которые спасали евреев во время Холокоста, рискуя собственной жизнью.

06.03.2007г. скончался Моше Бейски, израильский судья, председатель комиссии по присвоению звания праведника мира в национальном мемориале Ядва-Шем в Иерусалиме. Бейски входил в число евреев, спасенных Оскаром Шиндлером – одним из наиболее известных праведников мира.

6 – Всемирный день борьбы с глаукомой.

Учрежден в 2008г. по инициативе Всемирной ассоциации обществ по борьбе с глаукомой и Всемирной ассоциации пациентов, страдающих глаукомой для привлечения внимания к проблеме и информирования о недуге.

Отмечается в профессиональном сообществе многих стран и поддерживается в средствах массовой информации.

Глаукома – одна из главных причин слепоты и ухудшения зрения. От нее страдают 100 миллионов человек по всему миру. В большинстве случаев патология развивается у людей после 40 лет. Для нее характерно регулярное или периодическое повышение внутриглазного давления. Процесс вызывает развитие дефектов поля зрения, уменьшение остроты видения, атрофию зрительного нерва. Вероятность отклонения втрое выше у женщин.

8 – Международный женский день (International Women's Day).

Ранее – День международной солидарности женщин в борьбе за экономическое, социальное и политическое равноправие.

Учрежден по решению Социнтерна в 1910г. на 2-й Международной конференции работающих женщин в Копенгагене по инициативе одного из лидеров социал-демократической партии Германии Клары Цеткин.

По одной из версий, 08.03.1857г. "марш пустых кастрюль" провели нью-йоркские текстильщицы, требовавшие повышения зарплаты, улучшения условий труда и равноправия женщин с мужчинами.

Впервые проведен в один день – 8 марта – в 1914 г. женщинами Австрии, Венгрии, Германии, Нидерландов, России, США, Швейцарии и ряда других стран.

В России впервые отмечался в 1913г. Петербургскими научными чтениями о правах женщин.

08.03.(23.02 – ст.ст.)1917г. в Петрограде прошла забастовка женщин-текстильщиц, ставшая частью событий Февральской революции. В память о ней на 2-й Коммунистической женской конференции (1921) было принято решение сделать 8 марта Международным женским днем, первоначально – Международным днем работницы.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 08.05.1965г. Международный женский день 8 Марта был объявлен в СССР нерабочим днем "в ознаменование выдающихся заслуг советских женщин в коммунистическом строительстве, в защите Родины в годы Великой Отечественной войны, их героизма и самоотверженности на фронте и в тылу, а также отмечая большой вклад женщин в укрепление дружбы между народами и борьбу за мир".

ООН начала проводить официально 8 марта Международный день женщин с 1975г., объявленного ООН Международным годом женщин.

В настоящее время Международный женский день отмечается на государственном уровне в Армении, Азербайджане, Беларуси, Грузии, Казахстане, Киргизии, Молдове, России, Таджикистане, Туркменистане, Узбекистане, Украине, Латвии, Сербии, Хорватии, Черногории, Буркина-Фасо, Гвинее-Бисау, Уганде, Эритрее, Замбия, Афганистане, Вьетнаме, Камбодже, Кирибати, Коста-Рике, Кубе, Лаосе, Монголии, Непале.

Ныне Международный женский день утратил свое первоначальное значение: с праздником 8 Марта принято поздравлять всех представительниц прекрасного пола, дарить им цветы и подарки. Особенное внимание уделяется самым близким и любимым женщинам: матерям, женам, дочерям, сестрам.

9 – Всемирный день диджея (World DJ Day).

Инициирован фондом World DJ Fund и благотворительной организацией Nordoff Robbins Music Therapy.

Отмечается клубной общественностью и индустрией с 2002г. в форме благотворительной акции. Традиционно вся прибыль, полученная в этот день ди-джеями, клубами, радиостанциями, направляется в различные международные детские фонды и учреждения. Nordoff Robbins Music Therapy – благотворительная организация, специализирующаяся на музыкальной терапии для взрослых и детей. Фонд World DJ Fund в течение недели организует сбор средств для детских организаций, кульминацией становится Всемирный день диджея.

9 – Всемирный день почки.

Глобальная инициатива, учрежденная в 2006г. Международным обществом нефрологии и Международной федерацией почечных фондов. Это уникальная информационная кампания, направленная на повышение информированности широкой общественности о важности почек для здоровья и заболеваниях почек, причиной которых часто является неправильный образ жизни.

Проводится во второй четверг месяца.

Почки не только выполняют свою основную функцию – выделительную, но и участвуют в обмене веществ, кроветворении и других важных процессах в организме. Хроническая почечная недостаточность – одно из самых распространенных заболеваний, однако многие люди не подозревают о серьезности этой проблемы.

10 – День архивов в России – неофициальный профессиональный праздник работников архивов.

Учрежден решением коллегии Федеральной архивной службы России от 05.03.2003г. 10(28 - ст.ст.) февраля 1720г. Петр I подписал «Генеральный регламент» – учредительный устав государственной гражданской службы, определивший основы организации государственного управления и, в частности, вводивший государственную должность актуариуса (архивариуса), которому надлежало «письма прилежно собирать, оным реестры чинить, листы перемечивать…».

Ранее, с 1992г., отмечался 1 июня. 01.06.1918г. Совнарком РСФСР принял декрет «О реорганизации и централизации архивного дела в РСФСР». Этим же декретом впервые был создан общероссийский орган управления архивным делом – Главное управление архивным делом или Главархив, ныне Федеральное архивное агентство России (Росархив).

10 – Международный день крутизны (International Day of Awesomeness), шуточный праздник.

Идея принадлежит американскому ученому Кевину Ловеру и его коллегам, проводится с 2008г. 10 марта – день рождения американского актера Чака Норриса, крутизной которого многие восхищаются: например, «Чак Норрис настолько крут, что заваривает чай взглядом!». Праздник проходит под девизом: «Никто не идеален, но каждый может быть крутым».

11 – День работника органов наркоконтроля.

Установлен Указом Президента РФ В.В.Путина от 16.02.2008г. «О Дне работника органов наркоконтроля».

11.03.2003г. Президент РФ В.В.Путин подписал Указ № 306 «Вопросы совершенствования государственного управления в Российской Федерации», в соответствии с которым Государственный комитет по противодействию незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ при МВД РФ был преобразован в Государственный комитет РФ по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ. С 28.07.2004г. – Федеральная служба РФ по контролю за оборотом наркотиков.

05.04.2016г. Указом Президента РФ В.В. Путина Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков упразднена, а её функции и полномочия переданы в систему Министерства внутренних дел РФ с июня 2016г. – в образованное Главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД РФ.

11 – День сотрудников частных охранных агентств, неофициальный.

11.03.1992г. в России был принят закон «О частной детективной и охранной деятельности».

Профессия «охранник» внесена в Единый справочник профессий РФ в 2009г.

День специалиста по безопасности (секьюрити) отмечается 12 ноября.

12 – День работников геодезии и картографии.

Установлен Указом Президента РФ Б.Н.Ельцина № 1867 «О Дне работников геодезии и картографии» от 11.11.2000г. Отмечается во второе воскресенье месяца.

Первый печатный вариант карты Руси – карта Московских земель датируется 26.01.1525г. В 1720г. Пётр I подписал указ, положивший начало картографической съёмке в России. 15.03.1919г. Советом Народных Комиссаров РСФСР был подписан Декрет «Об учреждении Высшего геодезического управления» (ВГУ) при Научно-техническом отделе Высшего совета народного хозяйства РСФСР. Единая геодезическая служба РСФСР была образована в марте 1919г., с 1992г. – Федеральная служба геодезии и картографии России, ныне – Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр).

12 – День работников уголовно-исполнительной системы Минюста России. 12.03.1879г. император России Александр II издал указ о создании в Министерстве внутренних дел Главного тюремного департамента.

08.10.1997г. Президент РФ Б.Н.Ельцин подписал Указ «О реформировании уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Российской Федерации». 30.10.1998г. Правительство РФ приняло постановление № 1254 «Вопросы уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации», которое стало завершающим этапом перехода системы исполнения уголовных наказаний из МВД России в Минюст России.

Федеральным органом уголовно-исполнительной системы ныне является Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН), подведомственная Минюсту России и созданная для исполнения наказаний и для содержания под стражей подозреваемых, обвиняемых и осуждённых.

12 – Всемирный день против киберцензуры.

Установлен по инициативе неправительственных организаций «Репортеры без границ» и «Международная амнистия». Отмечается с 2008г.

Первоначально – Международный день свободы выражения онлайн.

Направлен на борьбу за одинаково доступный всем единый Интернет без ограничений.

14 – Международный день рек (Day of Action for Rivers), или День действий в защиту рек и воды.

Ранее – Международный день борьбы против плотин, День действий в защиту рек, воды и жизни.

Установлен на Первой международной конференции против строительства крупных плотин в марте 1997 года в бразильском городе Куритиба.

Проводится во многих странах мира экологическими организациями.

В Европе только одна большая река – Печора в России – остается незарегулированной, свободно текущей от истоков до моря.

14 – Международный день числа «Пи» (International π Day).

Число π – математическая константа, выражающая отношение длины окружности к длине ее диаметра. В цифровом выражении π начинается как 3,1415926... и имеет бесконечную математическую продолжительность. В повседневных вычислениях используется упрощенное написание числа: только два знака после запятой, – 3,14. Именно поэтому День числа «Пи» отмечается 14 марта – третьего месяца года, ровно в 1:59:26.

Праздник был придуман в 1987г. физиком Ларри Шоу, впервые был отмечен в 1988г. в научно-популярном музее Эксплораториум в Сан-Франциско (США).

15 – Всемирный день прав потребителя (World Consumer Rights Day).

Отмечается по решению ООН с 1983г.

В этот день в 1961г., выступая в конгрессе, президент США Джон Кеннеди сформулировал четыре основных права потребителей: право на удовлетворение основных нужд, на безопасность, право выбора и право на информативность (быть услышанным), которые оказались универсальными и применимыми к любому обществу. Позднее к ним добавили еще четыре: право на возмещение ущерба, право на потребительское образование, право на удовлетворение базовых потребностей и право на здоровую окружающую среду.

В России признан после принятия 07.02.1992г. Верховным Советом РСФСР Закона «О защите прав потребителей».

15 – Международный день защиты бельков.

Отмечается во многих странах мира, установлен по инициативе Международного фонда защиты животных – IFAW.

Бельки – детеныши гренландского тюленя – являются объектом охоты уже многие десятилетия, прежде всего, из-за своего красивого меха. Гренландские тюлени водятся, в том числе, в Белом и Баренцевом морях, омывающих берега Кольского полуострова.

В России по инициативе общественных экологических организаций запрет на охоту на бельков введен Правительством РФ в 2009г.

15 – Государственный праздник Республики Беларусь – День Конституции.

Действующая Конституция республики принята 15.03.1994г.

Первая Конституция Советской Социалистической Республики Белоруссии (ССРБ) была принята на I съезде Советов Белоруссии 03.02.1919г. За всю историю Беларуси было принято пять конституций: четыре конституции советского периода (1919, 1927, 1937 и 1978гг.) и в 1994г.

Впоследствии основной закон Республики Беларусь обновлялся и дополнялся. 24.11.1996г. по результатам референдума в Конституцию был внесен ряд изменений, существенная часть которых касалась перераспределения полномочий в сторону исполнительной власти (в частности, президента). На референдуме 17.10.2004г. из Конституции было изъято положение, которое ограничивало право одного лица быть избранным в качестве президента более чем на два срока подряд.

15 – Международный день борьбы с полицейской жестокостью (The International Day Against Police Brutality).

Впервые отмечался в 1997г. по инициативе общественных организаций – канадского «Коллектива противодействия полицейской жестокости» и швейцарской группы «Черный флаг».

Изначально дата 15 марта была выбрана случайно, но с 2000г. ее стали часто связывать с инцидентом избиения двух детей 11 и 12 лет швейцарской полицией.

15 – Всемирный день контакта.

Впервые отмечался 15.03.1953г. по инициативе организации «Международное бюро летающих тарелок».

Цель Дня – совместными усилиями установить мирный контакт с внеземными существами. «Международное бюро летающих тарелок» разослало всем своим участникам бюллетень, в котором попросило их принять участие в эксперименте, названном «Всемирный день контакта». В определенную дату и время они должны были попытаться коллективно послать телепатическое сообщение пришельцам из космоса. Попытки 15 марта связаться с обитателями других планет не прекращаются и сегодня.

16 – День образования подразделений экономической безопасности в системе МВД РФ.

16.03.1937г. в составе Главного управления милиции Народного комиссариата внутренних дел (НКВД) СССР создан Отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности и спекуляцией (ОБХСС).

Неоднократно переименовывался и менял свой статус. Ныне – Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭПиПК) – самостоятельное структурное подразделение центрального аппарата МВД России.

17 – Всемирный день сна (World Sleep Day).

Проводится с 2008г. в пятницу второй полной недели месяца по инициативе Международного комитета дня сна в Международной ассоциации медицины сна в рамках проекта Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по проблемам сна и здоровья.

18 – День воссоединения Крыма с Россией.

Возвращение территории полуострова Крым с расположенными на ней Республикой Крым и городом Севастополем, входивших до этого в состав Украины, было зафиксировано межгосударственным договором, подписанным 18.03.2014 года в Большом Кремлевском дворце в Москве главами России и Республики Крым.

С 1921г. – Крымская АССР в составе РСФСР, с 1946г. – Крымская область в составе РСФСР. В 1954г. по указанию Н.С.Хрущева передана в состав Украинской ССР (кроме города Севастополя, с 1948г. – город республиканского подчинения РСФСР).

В 1991г. в Крымской области был проведен референдум по воссозданию Крымской автономии, в 1992г. принята крымская конституция, которая установила вхождение Крыма в состав Украины на договорных отношениях.

11.03.2014г. Верховный Совет Автономной Республики Крым и Севастопольский городской совет приняли декларацию о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя. 16.03.2014г. прошел общереспубликанский референдум о статусе Крыма, опираясь на результаты которого (96% избирателей высказались за вхождение республики в состав РФ), Верховный Совет провозгласил Крым независимым суверенным государством – Республикой Крым, в которой город Севастополь имеет особый статус. Затем Республика Крым обратилась к Российской Федерации с предложением о принятии его в состав РФ в качестве нового субъекта.

На территории Республики Крым – праздничный и выходной день.

18 – День Парижской коммуны.

Отмечается в честь победы во Франции первой пролетарской революции 18.03.1871г. по решению Генерального совета I Интернационала, принятому 20.02.1873г.

В СССР широко праздновался с 1923 по 1990гг.

19 – День моряка-подводника или День создания подводных сил Российского флота – профессиональный праздник военнослужащих и гражданского персонала подводных сил ВМФ РФ.

Установлен приказом № 253 Главкома ВМФ России адмирала флота Ф.Н.Громова от 15.07.1995г.

06.03 (19.03 – нов. ст.) 1906г. император России Николай II подписал указ о включении в классификацию судов военного флота нового разряда кораблей – подводных лодок и зачислении в состав Российского флота 20 подводных лодок. Об этом событии свидетельствует приказ по Морскому ведомству России № 52 от 24.03.1906г., подписанный морским министром адмиралом А.А.Бирилёвым. В приказе, в частности, говорилось: «Государь Император (Николай II), в шестой день марта сего года, Высочайше повелеть соизволил… включить в классификацию корабельного состава флота подводные лодки».

19 – Час Земли.

Глобальная ежегодная международная акция организована Всемирным фондом дикой природы (WWF).

В этот день в назначенное время люди в разных странах мира на один час отключают свет и другие электроприборы. Смысл акции – привлечь максимально широкое внимание мирового сообщества к проблеме изменения климата нашей планеты, показать свою поддержку идеи необходимости объединенных действий в ее решении. Впервые идея выключить электричество на час с целью демонстрации своей солидарности в борьбе за охрану окружающей среды была реализована WWF в 2007г. в масштабах одного города – Сиднея (Австралия). В 2014г. проводится 29 марта.28 марта – 2015 год

19 – Международный день планетариев (Day of Planetaria).

Впервые проведен в Италии в 1990г. по инициативе Ассоциации итальянских планетариев. Статус международного приобрел в 1994г. Отмечается в России.

Проводится в ближайшее воскресенье ко Дню весеннего равноденствия.

19 – Международный день клиента.

Отмечается во многих странах Европы и Америки с 2010г. по инициативе предпринимателей России и Литвы.

20 – День весеннего равноденствия – день наступления астрономической весны.

В этот день Земля, вращаясь вокруг своей воображаемой оси, проходящей через полюса, одновременно двигаясь вокруг Солнца, находится в таком положении по отношению к светилу, что солнечные лучи, несущие тепловую энергию, падают отвесно на экватор. То есть, в этот период день и ночь разделяют сутки по 12 часов, а Солнце освещает ровно половину двух полушарий земного шара. Солнце переходит из южного полушария в северное, и в эти дни во всех странах день почти равен ночи.

В 2017 году весеннее равноденствие наступит 20 марта в 13:28 по московскому времени, по Гринвичу (мировому времени) – в 10:28.

Когда Солнце переходит из северного полушария в южное, наступает осеннее равноденствие – 22 или 23 сентября.

20 – День Земли.

Дата утверждена ООН в 1971г., на это время выпадает день весеннего равноденствия, когда меняется биологический ритм планеты, она переходит на новый виток своего развития.

В календаре международных праздников существует два Дня Земли – 20 марта и 22 апреля. Первый имеет миротворческую и гуманистическую направленность, второй – экологическую.

Впервые идея отмечать День Земли в день весеннего равноденствия прозвучала в 1969г. на конференции ЮНЕСКО в Сан-Франциско. Месяц спустя независимо от ЮНЕСКО была предложена альтернативная дата Дня Земли – 22 апреля. В настоящее время официальным считается «апрельский», однако мероприятия проводятся и в марте, и в апреле.

В рамках мартовского Дня Земли в большинстве стран принято в течение одной минуты звонить в Колокол Мира, который является символом мирной жизни, дружбы и солидарности всех народов, призывом к действию во имя сохранения культуры и лучших достижений человечества. Первый колокол мира был отлит из монет, которые пожертвовали дети всех континентов, в память о жертвах атомной бомбардировки Японии и установлен в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке в 1954г.

20 – Международный день счастья (International Day of Happiness).

Провозглашен ООН в 2012г. с целью поддержать идею о том, что стремление к счастью является общим чувством для всех людей нашей планеты.

Инициатива учреждения Международного дня счастья поступила из горной страны – Бутана. Считается, что жители Королевства Бутан являются самыми счастливыми людьми в мире – лидерами по коэффициенту так называемого Валового национального счастья, которым измеряется национальное благосостояние граждан.

20 – Международный день астрологии (International Astrology Day).

Ранее отмечался учеными-астрологами и энтузиастами точно в День весеннего равноденствия – 20, 21 или реже – 19 марта. Этим днем начинается новый астрологический год. В начале 2000-х годов, чтобы избежать путаницы в датах, группа западных астрологов предложила отмечать этот день ежегодно 20 марта.

20 - Международный день без мяса (International Day Without Meat).

Впервые отмечался в 1985г. в США по инициативе Движения за права сельскохозяйственных животных (FARM).

В этот день многие магазины и рестораны отказываются от продажи мяса, а активисты пропагандируют вегетарианство и идеи сострадания животным и защиты окружающей среды.

1 октября объявлен Всемирным днем вегетарианства, а 1 ноября празднуется Международный день вегана.

20 – День французского языка – Международный день франкофонии.

Отмечается, как и дни других языков ООН, с 2010г. по инициативе департамента ООН по связям с общественностью. Французский язык входит в число шести рабочих языков ООН.

Датой чествования французского языка было выбрано 20 марта, когда отмечается Международный день Франкофонии. Франкофония – это международная организация сотрудничества франкоязычных стран мира, объединяющая 56 государств. Главными критериями для вступления в организацию служит не степень владения граждан той или иной страны языком галлов, а, скорее, культурные связи с Францией. 20.03.1970г. в Нигере было подписано соглашении о создании межгосударственной организации франкоговорящих стран.

20 – Международный день леса (International Day of Forests) или Всемирный день защиты лесов.

Отмечается с 1971г. по инициативе Европейской конфедерации сельского хозяйства при поддержке Всемирной Продовольственной и сельскохозяйственной организацией при ООН (ФАО).

Праздник проводится в день осеннего равноденствия в Южном полушарии и весеннего равноденствия в Северном полушарии.

20 – Всемирный день воробьев.

Праздник предложило отмечать индийское сообщество Nature Forever Society в сотрудничестве с Eco-Sys Action Foundation (Франция). Инициативу поддержали другие национальные и международные организации.

20 – Международный день цвета (International Color Day).

Учрежден Международной ассоциацией цвета в 2009г. по инициативе Португальской ассоциации цвета.

Отмечается в день весеннего равноденствия, когда день почти равен ночи. Это символизирует равновесие света и темноты, нашедшее отражение во многих культурах. А цвет – это восприятие человеческим глазом световых лучей.

20 – Всемирный день рассказывания историй (World Storytelling Day), праздник, посвященный искусству устных сказаний.

Отмечается в день весеннего равноденствия в северном полушарии, и в день осеннего – в южном.

Впервые его начали отмечать в Швеции в начале 1990-х годов как День всех сказителей. К 2005г. праздник окончательно оформился как Всемирный день рассказывания историй. Каждый год выбирается новая тема праздника, с который должны быть связаны рассказываемые истории.

21 – Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации (International Day for the Elimination of Racial Discrimination).

Проводится по решению Генеральной Ассамблеи ООН от 26.10.1966г.

В этот день в 1960г. полиция открыла огонь и убила 69 человек в ходе проводившейся в Шарпевиле (Южная Африка) мирной демонстрации протеста против законов режима апартеида об обязательной паспортизации африканцев в ЮАР.

21 – Всемирный день поэзии (World Poetry Day).

Отмечается в соответствии с резолюцией 30-й сессии ЮНЕСКО, состоявшейся в Париже в 1999г.

В некоторых странах Всемирный день поэзии отмечают 15 октября, в день рождения древнеримского поэта Вергилия.

21 – Международный день кукольника (International Day of Puppetry) или Международный день театра кукол.

Отмечается с 2003г. по решению Международного союза деятелей театра кукол.

21 – Международный день лесов.

Учрежден решением Генеральной Ассамблеи ООН 21.12.2012г.

Первоначально, с 1971г., проводился Продовольственной и сельскохозяйственной организацией при ООН (ФАО) по инициативе Европейской конфедерации сельского хозяйства.

21 – Всемирный день древесины (World Wood Day).

Отмечается в Международный день лесов по инициативе международной неправительственной организацией «International Wood Culture Society». Его задача – обратить внимание широкой общественности на важность древесины в жизни человека и необходимость ее рационального использования.

21 – День свободы образования.

Ежегодное международное мероприятие, которое координирует Digital Freedom Foundation – международная некоммерческая организация, деятельность которой посвящена предоставлению свободного доступа к знаниям через технологии.

Учрежден в 2013г., первоначально отмечался 17 января, но дату изменили, потому что во многих странах Южного полушария школы в это время закрыты на летние каникулы.

21 – Международный день человека с синдромом Дауна (World Down Syndrome Day). Отмечается с 2006г. по инициативе участников VI международного симпозиума, посвященного этой теме. Генеральная Ассамблея ООН учредила Всемирный день людей с синдромом Дауна в декабре 2011г.

21-й день третьего месяца был выбран, чтобы показать, что синдром Дауна связан с 3 копиями 21-й хромосомы.

В России проводится с 2011г.

21 – Международный день Навруз (International Day of Nowruz).

Установлен Генеральной Ассамблеей ООН 23.02.2010г. по инициативе правительств Азербайджана, Албании, Афганистана, Македонии, Индии, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Турции.

Навруз – праздник Нового года у ряда народов Евразии, он знаменует первый день весны и обновление природы. Отмечается по астрономическому солнечному календарю.

22 – Всемирный день водных ресурсов (World Day for Water).

Отмечается с 1993г. по решению Конференции ООН по окружающей среде и развитию, состоявшейся в Рио-де-Жанейро 3-14.06.1992г.

22 – Международный день таксиста.

Именно в этот день в 1907г. на улицах Лондона появились первые автомобили, оснащенные специальными счетчиками. Лондонские извозчики назвали счетчик «таксиметр» – от французского «такс» («плата»), и греческого «метрон» («измерение»). С тех пор индивидуальный городской транспорт начали называть такси, а извозчиков – таксистами.

22 – День Балтийского моря (Baltic Sea Day).

Решение о праздновании принято в 1986г. на 17-м заседании Хельсинкской Комиссии (ХЕЛКОМ). Дата проведения Дня совпадает с датой подписания Хельсинкской конвенции 1974г., подписанной семью странами Балтийского региона – СССР, ФРГ, ГДР, Швецией, Польшей, Финляндией и Данией.

Начиная с 2000г., основные мероприятия Дня Балтийского моря проходит в Санкт-Петербурге.

23 – Всемирный метеорологический день (World Meteorological Day).

Проводится по инициативе Всемирной метеорологической организации (ВМО) под эгидой ООН с 1961г. 23.03.1950г. вступила в силу Конвенция ВМО, которой было провозглашено образование Организации.

23 – День работников гидрометеорологической службы России.

Установлен Указом Президента РФ В.В.Путина № 812 «О Дне работников гидрометеорологической службы» от 19.05.2008г.

В апреле 1834г. согласно «высочайшему соизволению», имевшему силу закона и подписанному императором России Николаем I, в Санкт-Петербурге была учреждена Нормальная магнитно-метеорологическая обсерватория. С этого времени метеорологическая сеть России начала вести регулярные метеорологические и магнитные наблюдения по единому руководству.

24 – День штурмана Военно-воздушных сил России.

Установлен приказом Главнокомандующего ВВС РФ генерала армии А.М.Корнукова от 02.08.2000г.

В этот день в 1916г. начальник штаба Верховного главнокомандующего генерал Михаил Алексеев подписал приказ о создании Центральной аэронавигационной станции (ЦАНС). День штурмана Военно-морского флота РФ празднуется 25 января.

Кроме того, у штурманов Северного полушария есть еще два неофициальных праздника. Это дни весеннего и осеннего равноденствия. Именно в это время можно точно и без инструментов определить стороны света, поскольку солнце в любой точке полушария восходит строго на востоке, а заходит, соответственно, на западе. В этот день упрощаются астрономические расчеты, что облегчает работу штурмана.

24 – Всемирный день борьбы с туберкулезом (World Tuberculosis Day).

Отмечается по решению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в день, в который в 1882г. немецкий микробиолог Роберт Кох объявил о сделанном им открытии возбудителя туберкулеза.

В 1993г. ВОЗ туберкулез был объявлен глобальной проблемой, а день 24 марта – Всемирным днем борьбы с туберкулезом.

24 – Международный день права на установление истины в отношении грубых нарушений прав человека и достоинства жертв.

Установлен 21.12.2010г. Генеральной Ассамблеей ООН по дате убийства Оскара Арнульфо Ромеро-и-Гальдамеса – архиепископа Сан-Сальвадора, выступавшего против бедности, социального неравенства, убийств и пыток, и подвергавшегося за свои взгляды нападкам со стороны приверженцев радикальных течений.

25 – День работника культуры России.

Отмечается в соответствии с Указом Президента РФ В.В.Путина «О Дне работника культуры» от 27.08.2007г. по инициативе министра культуры РФ А.С.Соколова.

25 – День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства.

Отмечался в Советском Союзе с 1966г. в четвертое воскресенье июля как День работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 01.11.1988г. «О внесении изменений в законодательство СССР о праздничных и памятных днях» перенесен на третье воскресенье марта.

Указом Президента РФ В.В.Путина от 07.05.2013г. N 459 «О Дне работника торговли» этот праздник вновь перенесен на четвертую субботу июля.

25 – Международный день нерожденного ребенка (International Day of the Unborn Child). Отмечается по инициативе папы римского Иоанна Павла II в день Благовещения Пресвятой Богородицы по календарю католической церкви.

Первой страной, где официально отметили День права на рождение, стал Сальвадор в 1993г. Официальные дни, посвященные памяти нерожденных детей, проводятся в Аргентине, Чили, Гватемале, Коста-Рике, Никарагуа, Перу, Филиппинах, Доминиканской Республике, Парагвае.

Этот день отмечают не только католики, но и представители других конфессий и вероисповеданий. Одна из задач Дня – борьба с абортами.

25 – День толкиновских чтений (Tolkien Reading Day).

Проводится организацией The Tolkien Society, которая объединяет поклонников творчества Дж. Р.Р.Толкина.

Впервые проведен 25.03.2003г. Дата 25 марта была выбрана в память о падении Саурона в знаменитой книге Толкина «Властелин колец». Предложил ее колумнист газеты NY Post-Standard Шон Кирст.

25 – Международный день памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли (International Day of Remembrance of the Victims of Slavery and the Transatlantic Slave Trade).

Установлен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 17.12.2007г.

25 – Международный день солидарности с сотрудниками, содержащимися под стражей и пропавшими без вести (International Day of Solidarity with Detained and Missing Staff Members).

Установлен ООН и отмечается ежегодно 25 марта в годовщину похищения журналиста Алека Коллетта, который работал на Ближневосточное агентство ООН и помогал палестинским беженцам. Вооруженные бандиты напали и увезли Коллетта в неизвестном направлении в 1985г., живым журналиста больше никто не видел. В 2009г. его останки были обнаружены в Ливане.

26 – День оленевода.

Проводится в четвертой воскресенье месяца в северных регионах России.

26 – Фиолетовый день (Purple Day) – День больных эпилепсией.

Придуман в 2008г. девятилетней канадской девочкой Кессиди Меган, страдающей эпилепсией, но решившей показать другим людям, что она ничем не отличается от них. Инициативу девочки поддержала сначала Ассоциация эпилепсии Новой Шотландии, а затем и другие организации мира.

27 – Всемирный день театра (World Theatre Day).

Учрежден IX конгрессом Международного института театра (МИТ) при ЮНЕСКО в 1961г. Отмечается с 1962г.

27 – День войск национальной гвардии Российской Федерации.

Установлен Указом Президента РФ В.В. Путина от 16.01.2016г. «в целях сохранения преемственности воинских традиций и повышения престижа службы в войсках национальной гвардии Российской Федерации».

27.03.1811г. император России Александр I издал заключительный указ, касающийся формирования внутренней стражи России.

Ранее в этот день отмечался День внутренних войск МВД РФ, установленный Указом Президента РФ Б.Н. Ельцина № 394 от 19.03.1996г., указ признан утратившим силу.

27 – Международный день виски.

Учрежден в 2009г. и проводится в день рождения Майкла Джеймса Джексона, британского автора основополагающих работ о виски.

29 – День специалиста юридической службы в Вооруженных Силах РФ, профессиональный праздник военных юристов.

Установлен Указом Президента РФ В.В.Путина № 549 «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации» от 31.05.2006г.

Военно-юридическая школа была образована в России в 1719г. Учредителем школы «для образования военных законоведов» считается император Петр I. По его особому Указу было повелено взять в Военную коллегию для изучения аудиторских дел «из шляхтских недорослей (юнкеров) двадцать человек добрых и молодых, грамоте и писать умеющих». Впоследствии по распоряжению Петра I несколько шляхтерских детей были посланы за границу для обучения юридическим наукам.

30 – День вулканолога в России (неофициальный).

30 марта 1956 года на Камчатке произошло мощное извержение вулкана Безымянный, в результате которого облака пепла поднялись на высоту свыше 45 километров. Первое извержение на полуострове, детально изученное советскими вулканологами.

31 – Международный день резервного копирования – День бэкапа (World Backup Day).

Установлен по инициативе пользователей сайта социальных новостей Реддит и не случайно назначен на 31 марта. В компьютерной среде известны случаи потери информации именно 1 апреля, существует даже целая группа первоапрельских вирусов, которые активизируются именно в этот день.

Резервное копирование – это создание копии данных на носителе (жёстком диске, флеш-карте, CD-диске и других носителях), предназначенном для восстановления данных в случае их повреждения или потери на основном носителе.





Подготовил Михаил Демин.

Информационный сайт «Кольский край» (ИСККРА).