На Северном флоте проведут испытательное погружение подводного поисково-спасательного аппарата «АС-34» на глубину 1000 метров

01 Марта 2017 года, 10:18

РОССИЯ/ 1 марта/ БИ-ПОРТ - В рамках реализации первого этапа «Концепции поисково-спасательного обеспечения ВМФ» в Военно-Морском Флоте полностью завершена программа ремонта и модернизации четырех автономных подводных поисково-спасательных аппаратов «Приз» (проекта 1855), которые состоят на вооружении служб поисковых и аварийно-спасательных работ флотов ВМФ России. Все четыре «Приза» после проведения среднего ремонта и модернизации на предприятиях «Красное Сормово» и «Канонерский завод» поочередно доставлены на флоты и эксплуатируются спасателями ВМФ (подводный аппарат «Приз» «АС-28» входит в состав поисково-спасательных сил Черноморского флота, «АС-26» находится на Балтийском флоте, «АС-30» на Тихоокеанском флоте, «АС-34» на Северном флоте)».

«В ближайшее время на Северном флоте планируется испытательное погружение подводного поисково-спасательного аппарата «АС-34» на глубину 1000 метров. Это последний из четырех аппаратов, который прошел модернизацию», — рассказал начальник службы поисковых и аварийно-спасательных работ ВМФ России капитан 1 ранга Дамир Шайхутдинов.

Накануне в Мурманской области прошла тренировка с экипажем глубоководного поисково-спасательного аппарата АС-36, который совершил погружение на глубину более 50 метров.

Подводные аппараты проекта 1855 «Приз» построены на заводе Красное Сормово по проекту Нижегородского ЦКБ «Лазурит».

Технические характеристики: длина – 13,5 м, ширина – 3,8 м, высота – 5,7 м, водоизмещение – 55 кубометров. Рабочая глубина погружения – до 1000 метров. Экипаж из четырех человек может принять на борт до двадцати спасенных. Автономность жизнеобеспечения аппарата – 120 часов, со спасенными – 10 часов.