Сотрудников Росгвардии обеспечат жильем

01 Марта 2017 года, 10:30

РОССИЯ/ 1 марта/ БИ-ПОРТ – Сотрудников Росгвардии обеспечат постоянным жильем. По информации «Известий», соответствующий Федеральный закон вступит в силу с первого января 2018 года. При этом основные изменения коснуться всех бойцов вневедомственной охраны, ОМОНа и СОБРа, которые будут переведены в Федеральную службу войск национальной гвардии, и получат такие же льготы, как военнослужащие.

«Решением директора ФСВНГ наши сотрудники сначала будут переведены в Росгвардию независимо от выслуги лет. Только после этого по ним будут приниматься какие-либо кадровые решения, – уточнил первый замдиректора Росгвардии Сергей Меликов. – Те, кто будет уволен по достижению предельного возраста нахождения на службе, получат полагающиеся военнослужащим льготы».

Суть решения заключается в накопительно-ипотечной системе, которая позволяет молодым офицерам и солдатам-контрактникам самостоятельно покупать квартиры взамен натурального обеспечения, когда государство выделяет им жилье из фонда.

«Распространяется система сегодня в основном на молодых офицеров и солдат-сержантов контрактников, которым предстоит прослужить не менее 20 лет. Всё это время государство будет переводить ежегодно на их персональные счета определенную сумму. В 2016 году она составляла 245 880 рублей, – передает издание. – Эти деньги накапливаются на именном счете до момента приобретения жилья, а военнослужащий может обратиться в управляющую компанию ФГКУ «Росвоенипотека», чтобы получить средства и как обычный покупатель распорядиться ими по своему усмотрению».

Первыми схему НИС отработали в Министерстве обороны. По расчетам военного ведомства, с 2027 года эта форма обеспечения жильем останется единственной.

Фото: globallookpress.com