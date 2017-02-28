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Главная » НОВОСТИ » БДК «Александр Отраковский» выполнил учебные артиллерийские стрельбы в Баренцевом море
 
 
 
 
01 Марта 2017 года, 10:45

БДК «Александр Отраковский» выполнил учебные артиллерийские стрельбы в Баренцевом море


РОССИЯ/ 1 марта/ БИ-ПОРТ - Экипаж большого десантного корабля Северного флота «Александр Отраковский», выполняющий плановые задачи курса боевой подготовки в полигоне Северного флота в Баренцевом море, отработал организацию отражения ударов надводных и воздушных целей с применением штатного оружия и использования технических средств. Об этом «Би-порту» сообщили в пресс-службе Северного флота.

«Военные моряки выполнили учебные артиллерийские стрельбы по морской и воздушной целям комплексом АК-725. В качестве морской цели использовался поплавковый щит, заранее установленный в полигоне боевой подготовки. При ведении залповой стрельбы мишень была успешно поражена», - говорится в сообщении.

Противовоздушные стрельбы были проведены по имитированной воздушной цели. При этом основной упор был сделан на слаженность работы боевых расчетов радиотехнической и артиллерийской боевых частей при выдаче целеуказаний и сопровождении цели.

В ходе выполнения боевых упражнений в море экипаж отработал задачи противоминной защиты и провел зачётную стрельбу по плавающей мине, а также форсировал минное заграждение условного противника, которое было выставлено минно-тральными кораблями соединения Кольской флотилии разнородных сил Северного флота.

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