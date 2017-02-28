Врио губернаторов смогут отправлять своих представителей в Совет Федерации

01 Марта 2017 года, 10:58

РОССИЯ/ 1 марта/ БИ-ПОРТ — Члены комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности предлагают законодательно закрепить право временно исполняющих обязанности губернаторов делегировать в верхнюю палату парламента депутатов региональных заксобраний вне зависимости от срока избрания.

В действующем законе о порядке формирования СФ такое право предусмотрено только для сенаторов, которые были избраны с 1 января 2013 года. Авторы инициативы отмечают, что в случаях досрочного прекращения полномочий сенатором, назначенным по старому принципу, врио губернатора делегировал своего временного представителя в СФ формально «на свой страх и риск».

Инициатива позволит устранить правовую коллизию, в результате которой ряд врио губернаторов не могут переназначить своего представителя в СФ. В проекте документа предлагается внести изменения, чтобы уравнять врио губернаторов в правах делегировать своих представителей в верхнюю палату парламента.

Как пояснил «Известиям» зампред комитета СовФеда по регламенту Сергей Попов, некоторые врио губернаторов оказались в неравных условиях из-за того, что в законе четко разделен срок, с которого врио может использовать право делегировать своего представителя в СФ.

«У нас есть действующие губернаторы, которые избирались без «тройки» (по старому принципу формирования СФ, когда глава исполнительной власти субъекта делегировал в палату любого представителя без выборов — прим.ред.). Теперь надо эту задачу решать. Наше предложение: взять вариант наиболее оптимальный — делегировать представителей из депутатов ЗакСов субъектов. Мы в данном случае выравниваем конструкции и говорим, раз депутат законодательного органа власти имеет право представлять заксобрание в качестве члена СФ, то почему на тот период до выборов он не может представлять и исполнительную власть?» - рассказал Попов.

Прецеденты уже были в Кировской области и Бурятии, а по подсчетам Сергея Попова, в ближайшие три-четыре года похожие случаи могут произойти не менее чем в 40 российских регионах.

Директор «Центра политической информации» Алексей Мухин, однако, считает, что существующие ограничения сковывают действия губернаторов, которые избраны ранее 1 января 2013 года.

«Понятно, что новые губернаторы нуждаются в услугах лоббистов в федеральном центре. Однако странно, что губернаторы находятся в неравных условиях. Ситуацию необходимо исправлять, а то как-то неконституционно получается, - отметил политолог.

В свою очередь, президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов отметил, что сама схема работы врио губернаторов «не лишена кривизны» и данная инициатива может перезагрузить работу в Совете Федерации.

«Логично, если после назначения врио губернатора сенатор от главы субъекта проходил бы некую процедуру переподтверждения», - считает он.

Отмечается, что документ может быть доработан и вынесен на обсуждение в рамках нулевого чтения в Госдуму.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости