Сегодня отмечается Всемирный день гражданской обороны

01 Марта 2017 года, 11:55

МИР/ 1 марта / БИ-ПОРТ – Начиная с 1972 года, сегодня, 1 марта отмечается Всемирный день гражданской обороны. Датой праздника выбран день вступления в силу устава Международной организации гражданской обороны, которая была создана в 1931 году. Россия стала членом МОГО в 1993 году, с тех пор страну в МОГО представляет МЧС России.

«С апреля 2014 года Генеральным Секретарем организации назначен россиянин Владимир Кувшинов. Это стало признанием важной роли России в международной системе гражданской обороны, подтверждением ценности российского опыта и технологий в этой области», – говорится в сообщении Министерства по чрезвычайным ситуациям.

В 2017 году исполняется 80 лет со дня образования штаб-квартиры организации в Швейцарии, а также 40 лет со дня подписания Дополнительных протоколов Женевской конвенции 1977 года, касающихся защиты жертв международных и немеждународных вооруженных конфликтов. Сегодня в МОГО входит 58 государств-членов, помимо них есть еще наблюдатели и ассоциированные члены. В целом – более 100 организаций.