Октябрьская железная дорога запустит в эксплуатацию 10 новых пешеходных переходов в 2017 году

01 Марта 2017 года, 12:14

РОССИЯ/ 1 марта / БИ-ПОРТ – На Октябрьской железной дороге в 2017 году появятся 10 новых пешеходных переходов, которые будут оборудованы световой и звуковой сигнализацией. На данный момент проводятся проектно-изыскательские работы, за ними последует подготовка участков, укладка кабелей, резинокордового покрытия и монтаж оборудования пешеходных переходов. На заключительном этапе будут произведены работы по запуску систем сигнализации централизации и блокировки.

«Переходы планируется расположить на участках железнодорожных перегонов Кузнечное – Хийтола, Пери – Грузино, Лисий Нос – Сестрорецк, Ланская – Шувалово и на станциях Кушелевка, Апатиты-1, Войбокало, Новый Быт, Лодейное Поле, Деревянка», – сообщает представитель РЖД.

Всего на территории Октябрьской магистрали в настоящее время эксплуатируется 187 пешеходных переходов на одном уровне с железной дорогой, оборудованных световой и звуковой сигнализацией.