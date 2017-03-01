Пенсионеры, чьи выплаты назначены на 8 марта, получат деньги на день раньше

01 Марта 2017 года, 12:29

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 1 марта/ БИ-ПОРТ – В Мурманской области доставка и выплата пенсий через отделения почтовой связи осуществляется ежемесячно с 3 по 20 число.

В связи с праздником 8 марта выплата пенсий, приходящаяся на это число, будет осуществлена 7 марта. Поскольку этот день является предпраздничным, работа отделений почтовой связи сократится на час.

С 9 марта доставка пенсий через отделения почтовой связи будет осуществляться в обычном режиме по установленному графику.

Гражданам, выбравшим для доставки пенсий кредитные организации, средства будут зачислены на счета в марте в обычные сроки.

Фото: SakhaDay