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Главная » НОВОСТИ » Противолодочный корабль «Североморск» прибыл на Сейшельские острова
 
 
 
 
01 Марта 2017 года, 12:42

Противолодочный корабль «Североморск» прибыл на Сейшельские острова


МИР/ 1 марта / БИ-ПОРТ – Большой противолодочный корабль Северного флота «Североморск», выполняющий задачи дальнего похода в Индийском океане, пересек экватор и прибыл в порт Виктория Сейшельских островов. Вместе с ним заход для пополнения запасов и отдыха личного состава совершили спасательное буксировочное судно «Алтай» и средний морской танкер «Дубна».

«Деловой заход российских кораблей в порт продлится несколько дней. В первый же день североморцы приветствовали Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации на Сейшельских островах Владимира Белоуса, который посетил борт БПК и встретился с командованием и экипажем корабля», – рассказал «Би-порту» врио начальника пресс-службы Северного флота Андрей Лузик.

«Североморск» выполняет задачи похода в дальней морской зоне с 15 октября 2016 года. На первом этапе плавания его экипаж обеспечил боевую устойчивость корабельной авианосной группы во главе с тяжелым авианесущим крейсером «Адмирал Кузнецов» во время проведения боевой операции у берегов Сирии. Отметим, что авианосец вернулся на базу Северного флота восьмого февраля.

После противолодочный корабль «Североморск» принимал участие в международном военно-морском учении «АМАН–2017», которое проходило в Аравийском море и на береговой базе ВМС Пакистана.

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