Дмитрий Медведев: россиянам нужно привыкнуть к сохранению санкции

01 Марта 2017 года, 13:00

РОССИЯ/ 1 марта/ БИ-ПОРТ — Россия должна быть готова к сохранению санкций неопределенно долгое время с учетом того, что на Западе предпринимаются попытки «увековечить» их законодательно. Об этом в интервью ВГТРК заявил премьер РФ Дмитрий Медведев.

«Мы должны приготовиться к тому, что мы будем жить в условиях санкций неопределенно долго», - сказал Медведев.

По мнению премьера, в условиях санкций Россия способна развиваться, об этом свидетельствует опыт двух последних лет.

«На Западе санкции увековечивают и кодифицируют. Они пытаются принять законы, которые эти санкции сделают постоянными. В этом смысле нам рассчитывать на их милость не приходится, да нам и не нужно», - заявил Медведев.

По мнению председателя правительства, достижения промышленности и сельского хозяйства последних лет стали результатом перестроения работы в связи с санкциями.

Напомним, что продуктовое эмбарго было введено в 2014 году как ответ на санкции стран Европы и США в отношении России. В августе прошлого года эмбарго было продлено до конца 2017 года.