Фельдшер, не поверившая тонувшему ребенку на Сямозере, частично признала свою вину

01 Марта 2017 года, 13:34

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ/ 1 марта/ БИ-ПОРТ – В суде города Суоярви началось рассмотрение уголовного дела по статье 293 УК «Халатность» в отношении фельдшера, проигнорировавшую просьбу о помощи. 18 июня 2016 года сотрудник районной больницы Ирина Щербакова во время дежурства приняла телефонный звонок от ребенка, который рассказал, что он и другие дети тонут.

«Она не отреагировала надлежащим образом на звонок и не передала информацию службам спасения, что не позволило своевременно начать спасательную операцию и привело к гибели детей на Сямозере», – передает «Интерфакс».

Спасательная операция началась на следующий день, в результате следствие пришло к выводу, что операция могла начаться на 18 часов раньше, если бы сигнал был принят во внимание. В суде Щербакова заявила, что признает свою вину частично.

Напомним, в рамках расследования дела о гибели 14 детей на Сямозере собственнику и директору лагеря Елене Решетовой, начальнику Вадиму Виноградову и инструктору Валерию Круподерщикову предъявлены обвинения по части третьей статьи 238 и статье 125 УК РФ – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; оставление в опасности. Обвинения в халатности также предъявлено главе карельского Роспотребнадзора Анатолию Коваленко. По данным следствия, в 2015 году в региональное управление Роспотребнадзора неоднократно поступала информация о многочисленных нарушениях законности при исполнении законодательства в сфере организации летнего отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних, допускаемых руководством ООО «Парк-Отель Сямозеро».

Фото: © РИА Новости/Илья Тимин