В Мончегорске капитально отремонтируют 13 домов

01 Марта 2017 года, 14:52

МОНЧЕГОРСК/ 1 марта/ БИ-ПОРТ – В 2017 году в Мончегорске в 13 домах капитально отремонтируют внутридомовые инженерные сети, в девяти домах – крышу, в трех – фасад.

Всего в краткосрочном плане капитального ремонта на 2017 год в Мурманской области запланировано проведение работ в 368 домах. Всего – 774 вида работ. Стоимость капитальных ремонтов в регионе в этом году составит 1 138 718 089,45 рублей (за счёт средств собственников помещений в МКД).

В 2016 году в Мончегорске были завершены работы в семи многоквартирных домах. Более 820 собственников смогли улучшить условия своего проживания. Общие затраты на капремонт составили 20573,76 тысяч рублей.

Отремонтировано 3638 метров квадратных крыш (затраты составили 10989,01 тысяч рублей). На ремонт внутридомовых инженерных систем потрачено 8841,54 тысяч рублей, на ремонт подвальных помещений 289,17 тысяч рублей.

Список домов в Мончегорске, где в 2017 году проведут капремонт, можно посмотреть на сайте администрации города.