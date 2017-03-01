Завершился сбор предложений в «Народную программу: КОРЕННЫЕ-2021»

01 Марта 2017 года, 15:47

РОССИЯ/ 1 марта/ БИ-ПОРТ – Сегодня Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России завершила сбор предложений в стратегический документ «Народная программа: КОРЕННЫЕ-2021», рассчитанный на 2017-2021 гг.

В течение месяца любой желающий мог внести свои предложения и пожелания, которые впоследствии станут основой Рекомендаций VIII Съезда коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.

Глобальная цель программы – совершенствование системы механизмов, обеспечивающих правовой и экономический статус коренных народов, который учитывает реальные интересы и потребности в необходимом объеме.

За месяц сбора в Ассоциацию поступили предложения из многих регионов проживания коренных малочисленных народов. Наиболее активно себя проявили жители Камчатского и Хабаровского краев, Томской области, Республики Коми, Ханты-Мансийского, Ненецкого и Ямало-ненецкого автономных округов. Участвовали не только представители старшего поколения, но и молодежь.

«Достаточно много поступило конструктивных предложений. Ближе к концу сбора люди стали активнее, – отмечает президент Ассоциации Григорий Ледков. - Много поступило предложений, касающихся изменений в федеральное законодательство, экологических проблем, доступа к биологическим ресурсам, сохранения ценностей и культуры, традиционных знаний природопользования, обеспечения доступности и улучшения качества образовательных и социальных услуг в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов и другие».

По словам Ледкова, главным приоритетом в работе Ассоциации останется законодательный блок, информационно-правовое просвещение, взаимодействие с органами власти и промышленными компаниями. Девизом Программы станут три постулата, гарантирующих сохранение и благополучие коренных малочисленных народов: «ЗЕМЛЯ. ТРАДИЦИИ. БУДУЩЕЕ».

Постулат «Земля» предполагает стремление добиться безвозмездного и беспрепятственного доступа к землям и биологическим ресурсам на исконной среде обитания народов. Под «Традициями» понимается сохранение, развитие и передача из поколения в поколение языка и культуры, а также традиционных знаний природопользования. Постулат «Будущее» подразумевает эффективную молодежную политику для формирования у молодежи из числа коренных народов чувств национального самосознания, принадлежности к своему этносу.