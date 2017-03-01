Инфляция в России за два месяца составила 0,8%

01 Марта 2017 года, 16:21

РОССИЯ/ 1 марта/ БИ-ПОРТ - За период с 21 по 27 февраля 2017г. индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,0%, с начала февраля – 100,2%, с начала года – 100,8%.

За прошедшую неделю цены на масло сливочное выросли на 0,3%, колбасу вареную, молоко пастеризованное, сыры, хлеб ржаной – на 0,2%. Одновременно яйца куриные, сахар-песок и крупа гречневая стали дешевле на 0,5%, куры, масло подсолнечное и пшено – на 0,2-0,3%.

Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 0,1%, в том числе на лук –1,0%, картофель – 0,8%, огурцы свежие и морковь – 0,4% и 0,3% соответственно. В то же время помидоры свежие стали дешевле на 1,7%, капуста белокочанная – на 0,3%.