При финансовой поддержке компании «ФосАгро» аэропорт «Хибины» пополнил автопарк спецтехники

01 Марта 2017 года, 16:35

КИРОВСК/ 1 марта/ БИ-ПОРТ - Новая сертифицированная аэродромная уборочная машина АСВ-4000 уже приступила к работе в аэропорту «Хибины». Компания «ФосАгро» направила 15,6 млн рублей для приобретения спецтехники, обеспечивающей скоростную (до 60 км/ч) круглогодичную уборку снега, слякоти, грязи на взлетной полосе и территории аэродрома.

«Машина очень мощная, производительная, высокоэффективная, - подчеркивает представитель компании-производителя Юрий Ходорук. – Ее конструкция рассчитана на долговременную работу во всех климатических зонах и в особо тяжелых условиях эксплуатации. Мы рекомендуем приобретать ее по климатическим показателям для аэродромов в регионах, где осадки, особенно снежные – явление частое и щедрое».

Многофункциональность спецтехники реализована сочетанием функций плужно-щеточной очистки, последовательного обдува и завершающей уборки магнитом посторонних предметов. Дополнительная возможность обработки противогололёдными реагентами делает машину незаменимой для безупречного всесезонного содержания территории аэродрома.

«Только этой зимой мы уже приобрели две единицы аэродромной техники для уборки наших плоскостных объектов. И вот получили новую сертифицированную аэродромную уборочную машину, - отмечает технический директор аэропорта «Хибины» Виталий Дацков – Значительное пополнение нашего автопарка было и в предыдущие два года: шнекоротор, машина дорожная комбинированная. Приобреталась техника и для обслуживания воздушных судов: топливозаправщик, тягач для буксировки, установка воздушного запуска двигателей, наземный источник электропитания, электрический подогреватель салонов».

В настоящее время автопарк аэропорта «Хибины» насчитывает 29 единиц сертифицированной аэродромной техники. В течение 2015-2016 гг. компания «ФосАгро» инвестировала более 80 млн рублей в закупку техники и оборудования этой воздушной гавани. Всего в модернизацию аэропорта за последние годы инвестировано более 600 млн рублей.

Наличие современного аэропорта и ежедневного регулярного авиасообщения связывающего Кировск и Апатиты с Москвой, Санкт-Петербургом и другими городами России является одним из ключевых условий развития горнолыжного курорта «Большой Вудьявр» и реализации проектов в г. Кировске в рамках Территории опережающего социально-экономического развития.