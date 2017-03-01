Мурманская область заняла четвертое место по СЗФО в рейтинге эффективности регионов по реализации молодежной политики

01 Марта 2017 года, 18:47

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 1 марта/ БИ-ПОРТ – Федеральное агентство по делам молодежи по итогам 2016 года подготовило рейтинг эффективности региональных органов исполнительной власти, реализующих государственную молодежную политику.

При подготовке рейтинга оценивались работа профильных региональных структур по организации мероприятий, участие во всероссийской форумной кампании, работа с информационной системой «Молодежь России», учитывались эффективность системы грантовой поддержки и наличие соответствующих институтов, инфраструктуры, коммуникаций и нормативно-правовой базы. В интегральном рейтинге 85 регионов России Мурманская область заняла 28 место, войдя во вторую группу эффективности.

«Такая высокая оценка стала возможной благодаря особому вниманию со стороны губернатора Марины Ковтун, регионального правительства к вопросам молодежной политики. А самое главное, что эта работа находит отклик и поддержку ребят и девушек нашего заполярного края», – сказал заместитель губернатора Мурманской области Анатолий Векшин.

В частности, он отметил, что в 2016 году одним из ключевых направлений работы по реализации государственной молодежной политики в Мурманской области стало проведение форумной кампании. Молодежные форумы – основная форма обмена опытом, в рамках таких площадок происходит обсуждение новых идей и формирование проектных команд, ребята получают информацию о возможностях продвижения молодежных инициатив.

В 2016 году в Кировске был впервые проведен региональный форум рабочей молодежи. Участие в нем приняли активы работающей молодежи основных предприятий региона. Форум стал частью всероссийской форумной кампании. В рамках этой кампании впервые были проведены четыре межмуниципальных молодежных форума в Апатитах, Коле, Снежногорске, Полярных Зорях и региональный молодежный форум в Мурманске.

Всего в прошлом году в молодежных форумах региона приняли участие более 500 человек. Кроме того, Мурманская область была представлена на молодежных форумах окружного и всероссийского уровня: «Ладога», «Балтийский Артек», «Территория смыслов», «Таврида», «Арктика».

Векшин подчеркнул, что одним из значимых результатов прошлого года является создание в Мурманской области регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы». В регионе действуют 17 муниципальных штабов движения, более 800 человек захотели стать его волонтерами. В мероприятиях «Волонтеров» приняли участие более 15 тысяч человек по всей области. Деятельность отделения «Волонтеров Победы» в Мурманской области признана одной из самых результативных в 2016 году.

Грантовая поддержка социально-значимых проектов – еще одно важное направление региональной работы в сфере молодежной политики. В прошлом году при формировании бюджета на реализацию молодежной политики на 2017 год и последующие годы впервые предусмотрены средства на предоставление таких грантов физическим лицам из числа молодежи.