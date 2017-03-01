«Норникель» с 1 апреля останется единственным производителем никеля в России

01 Марта 2017 года, 16:50

РОССИЯ/ 1 марта/ БИ-ПОРТ – ГМК «Норильский никель» останется единственным производителем никеля в России, пишет «Коммерсант».

Как сообщает Reuters, это произойдет 1 апреля, после того будет бессрочно остановлен завод ООО «Уфалейникель». Предприятие связывает это со снижением цен на продукцию до уровня, который не позволяет вести стабильную работу и вовремя погашать долговые обязательства.

Градообразующий завод Уфалейникель, расположенный в Челябинской области, способен выпускать до 15 тысяч тонн никеля в год. В феврале предприятие остановило треть мощностей и отправило часть рабочих в вынужденный отпуск. С апреля всем двум тысячам сотрудников будет предложен отпуск с сохранением двух третей зарплаты.