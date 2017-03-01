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Главная » НОВОСТИ » Норвежский суд отказался признать условия заключения Брейвика «бесчеловечными»
 
 
 
 
01 Марта 2017 года, 17:05

Норвежский суд отказался признать условия заключения Брейвика «бесчеловечными»


НОРВЕГИЯ/ 1 марта/ БИ-ПОРТ – Норвежский суд рассмотрел апелляцию правительства страны и отклонил решение суда Осло о нарушении прав заключённого Андреаса Брейвика, убившего в 2011 году 77 человек. Об этом сообщает агентство Reuters.

Суд постановил, что в тюрьме Брейвик «не подвергается и не был подвергнут пыткам, бесчеловечному или унижающему человеческое достоинство обращению». В решении подчеркнули, что жёсткие условия заключения были оправданы, потому что он не раскаивается и до сих пор представляет угрозу. Кроме того, Брейвик остаётся под влиянием идей правого экстремизма.

Апелляцию правительства суд рассматривал с 10 по 18 января 2017 года. Юристы утверждали, что меры, включающие обыски с раздеванием и полную изоляцию, были оправданы. Андреаса Брейвика приговорили к 21 году заключения в 2012 году. Срок может быть продлён, если после его истечения власти признают Брейвика «представляющим угрозу».

Фото: © AFP

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