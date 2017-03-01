Депутатов Мурманской областной Думы будут штрафовать за каждый прогул заседания думы и комитета

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
Приглашаем на концерты лауреата международных конкурсов скрипача Карэна Шахгалдяна Приглашаем на концерты лауреата международных конкурсов скрипача Карэна Шахгалдяна
ПАО «ОФК Банк» в честь 25-летия филиала подарил своему клиенту внедорожник ПАО «ОФК Банк» в честь 25-летия филиала подарил своему клиенту внедорожник
Мурманск примет крупнейшую конференцию по информационной безопасности Мурманск примет крупнейшую конференцию по информационной безопасности
Остеопат Игорь Смирнов вновь в Мурманске. 2-5 марта принимает в МК «Гларус» Остеопат Игорь Смирнов вновь в Мурманске. 2-5 марта принимает в МК «Гларус»
Вышел в свет очередной выпуск регионального журнала «Мурманская миля» Вышел в свет очередной выпуск регионального журнала «Мурманская миля»
 
 

Видеоновости16+

За консервами в музей. Открылась выставка «Рыбный Мурман»
 
 
 
 

Курсы валют 01.03.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
72,0650
0,1998
1 USD
Доллар США
57,9627
0,0256
1 EUR
Евро
61,3883
0,1314
10 NOK
Норвежских крон
69,2398
-0,0248
10 SEK
Шведских крон
64,1102
-0,0960
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
Би-порт
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

-9°
1.4 м/с
давление 745.6 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

27 Декабря 2016, 14:00
27 Декабря 2016, 14:00
16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
07 Июня 2016, 15:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Павел Ченский
Павел Ченский:

В прошлом году специалисты Центра занятости населения города Мурманска сосредоточили главные силы на содействии гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе персонала. Итоги этой работы подводит директор учреждения Павел Ченский

Алексей Щербаков
Алексей Щербаков:

О планах градообразующего предприятия на текущий год, инвестпрограмме и социальной ответственности бизнеса рассказал исполняющий обязанности генерального директора «Олкона» Алексей Щербаков

Олег Бардов
Олег Бардов:

Чем же уникален спорткомплекс, кроме масштабных размеров? Когда «X-Fit» распахнет свои двери? Какова цена клубных карт и когда они появятся в продаже? На эти и другие вопросы ответил руководитель клуба Олег Бардов

Игорь Мелик-Гайказов
Игорь Мелик-Гайказов:

В январе традиционно вырисовывается картина того, как Ковдорский ГОК отработал в прошедшем году: посчитаны объемы, подведены итоги сделанного, определены задачи на будущее. О текущем состоянии дел и том, что ждет комбинат в ближайшем будущем агентству рассказал исполнительный директор предприятия Игорь Мелик-Гайказов

 
 
 
 

Выбор редакции

Депутатов Мурманской областной Думы будут штрафовать за каждый прогул заседания думы и комитета
01 Марта 2017, 17:15
Депутатов Мурманской областной Думы будут штрафовать за каждый прогул заседания думы и комитета
Показатель заболеваемости ОРВИ в Мурманской области ниже эпидпорога
01 Марта 2017, 14:26
Показатель заболеваемости ОРВИ в Мурманской области ниже эпидпорога
Пенсионеры, чьи выплаты назначены на 8 марта, получат деньги на день раньше
01 Марта 2017, 12:29
Пенсионеры, чьи выплаты назначены на 8 марта, получат деньги на день раньше
Областной минздрав экономит на обязательном медицинском страховании?
01 Марта 2017, 11:27
Областной минздрав экономит на обязательном медицинском страховании?
 
 
 
 

Самое читаемое

В Мурманске сбили девятилетнюю девочку
01 Марта 2017, 14:12
Дмитрий Медведев раскритиковал глав некоторых регионов за бюджетную политику
28 Февраля 2017, 18:45
Календарь праздничных и памятных дат на март 2017 года
01 Марта 2017, 10:00
В Мурманске полицейские возбудили уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью
28 Февраля 2017, 18:24
Сотрудников Росгвардии обеспечат жильем
01 Марта 2017, 10:30
Мурманская область не вошла в ТОП-100 туристических брендов России
01 Марта 2017, 11:40
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
Следите за новостями на http://twitter.com/bportcom  
 
 
Главная » НОВОСТИ » Депутатов Мурманской областной Думы будут штрафовать за каждый прогул заседания думы и комитета
 
 
 
 
01 Марта 2017 года, 17:15

Депутатов Мурманской областной Думы будут штрафовать за каждый прогул заседания думы и комитета


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 1 марта/ БИ-ПОРТ — Депутаты Мурманской областной Думы Андрей Чернев и Владимир Мищенко провели брифинг по вопросу внесения изменений в регламент Мурманской областной Думы.

На заседании Думы, которое состоялось 28 февраля, областные парламентарии утвердили изменение регламента, которое предусматривает материальную ответственность для депутатов, не посещающих без уважительных причин заседания комитетов и областной Думы.

Ранее в рамках профильного комитета Думы депутаты рассмотрели проект закона о досрочном прекращения полномочий депутата в случае неисполнения своих депутатских обязанностей в течение 60 и более дней. Кроме того, как рассказал депутат Андрей Чернев, изначально он предлагал запретить передавать карточки для голосования.

«В Госдуме депутаты не могут голосовать по доверенности, посещаемость жёстко контролируется. Это, в свою очередь, повышает ответственность перед избирателями и позволяет депутатам активнее погружаться в те законопроекты, которые обсуждаются. Я посчитал разумным, что если высшее руководство партии выступает с такой инициативой, я тоже могу выступить с предложением», - рассказал Чернев. По словам депутата, в Мурманской областной Думе существует серьезная проблема с посещаемостью заседаний комитетов.

«Мой законопроект на первом этапе вводил жёсткие запреты передачи карточек. К сожалению, я не указал уважительные причины для пропусков. Сейчас, по моему мнению, такими причинами являются болезнь, отпуск или служебная необходимость. Владимир Владимирович (Мищенкоприм.ред.) предложил добавить производственную необходимость, это касается тех депутатов, кто занят по основному месту работы», - отметил Чернев.

К вопросу о передаче карточек Чернев планирует вернуться на последующих заседаниях фракций и комитетов. Кроме того, по мнению депутата, принципиально важно, как именно голосует депутат.

«Когда за депутата голосует кто-то другой, это подрывает все устои нашего демократического волеизъявляения. Можно, например, в случае отсутствия информировать в письменном виде о том, как бы депутат проголосовал», - считает Чернев.

Существование проблем с посещаемостью заседаний комитетов отметил и Владимир Мищенко. Ранее, однако, он заявлял «Би-порту», что не видит необходимости наказывать коллег за прогулы.

«Мы впервые пересматриваем нормы и вводим материальную ответственность за непосещение комитетов и заседаний. Основой проекта закона стал опыт работы Думы V созыва, там была система передачи карточек, но при этом не было срывов заседаний Думы и рассмотрения основополагающих вопросов», - отметил Мищенко.

Инициативу с запретом передачи голоса Мищенко не поддерживает, объясняя это тем, что если депутат не может передать карточку, он лишается возможности участвовать в законотворчестве. Как следствие, по мнению Мищенко, избиратель лишается представителя, за которого голосовал.

Кроме того, копировать методы Госдумы, по мнению депутата, невозможно из-за специфики регионального парламента.

«В отличие от Госдумы, у нас не все депутаты работают на профессиональной основе. Треть депутатов заняты на работе. Я считаю, это наше достижение — урезаем количество депутатов, получающих из бюджета зарплату, мы экономим. А материальная ответственность — это только первый шаг в укреплении дисциплины и ответственности депутатского корпуса перед избирателями. Насчёт голосов и передачи карточек — будем обдумывать, единого мнения нет даже на заседаниях фракции», - рассказал Мищенко.

Под материальной ответственностью Мищенко подразумевает штрафы. По словам Чернева, штрафовать будут из премиальных надбавок.

«Заседание пропустил по неуважительной причине — готовится докладная записка на комиссию по этике, комиссия рассматривает случай, и если депутат не предъявляет документов, почему он отсутствует, направляет решение председателю Думы, а председатель депремируют на 1/6 премии», - пояснил Чернев. Точный размер премии назвать нельзя, поскольку премии отличаются по объему и зависят от множества факторов, рассказали депутаты.

Ключевым методом борьбы с прогулами, однако, депутаты считают не штрафы, а удар по имиджу парламентариев. По словам Мищенко, штрафовать будут только депутатов, работающих на профессиональной основе, однако решения комиссии по депутатской этике будут публиковаться в официальном печатном органе области.

«После того, как коллеги ознакомились с новым регламентом, начали звонить и спрашивать «А когда следующее заседание комитета?». Уже результат, уже ответственность», - отметил Чернев.

Кроме того, Чернев и Мищенко предположили, что по итогам наблюдения за работой текущего созыва одной из конечных мер по борьбе с прогулами может стать сокращение депутатского корпуса. По мнению Чернева, депутаты не могут работать полноценно без отрыва от основного места работы.

«Основной посыл наш для избирателей: депутат — это такой же человек, как все. Он точно так же несет ответственность за то, приходит он на работу или не приходит», - заключил Мищенко.

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
1.
Инфляция в России за два месяца составила 0,8%
2.
Завершился сбор предложений в «Народную программу: КОРЕННЫЕ-2021»
3.
Определен новый подрядчик, который займется строительством детского сада в Североморске-3
4.
В Мончегорске капитально отремонтируют 13 домов
5.
Капитана из Мурманска судят за управление траулером в состоянии опьянения
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта