Депутатов Мурманской областной Думы будут штрафовать за каждый прогул заседания думы и комитета

01 Марта 2017 года, 17:15

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 1 марта/ БИ-ПОРТ — Депутаты Мурманской областной Думы Андрей Чернев и Владимир Мищенко провели брифинг по вопросу внесения изменений в регламент Мурманской областной Думы.

На заседании Думы, которое состоялось 28 февраля, областные парламентарии утвердили изменение регламента, которое предусматривает материальную ответственность для депутатов, не посещающих без уважительных причин заседания комитетов и областной Думы.

Ранее в рамках профильного комитета Думы депутаты рассмотрели проект закона о досрочном прекращения полномочий депутата в случае неисполнения своих депутатских обязанностей в течение 60 и более дней. Кроме того, как рассказал депутат Андрей Чернев, изначально он предлагал запретить передавать карточки для голосования.

«В Госдуме депутаты не могут голосовать по доверенности, посещаемость жёстко контролируется. Это, в свою очередь, повышает ответственность перед избирателями и позволяет депутатам активнее погружаться в те законопроекты, которые обсуждаются. Я посчитал разумным, что если высшее руководство партии выступает с такой инициативой, я тоже могу выступить с предложением», - рассказал Чернев. По словам депутата, в Мурманской областной Думе существует серьезная проблема с посещаемостью заседаний комитетов.

«Мой законопроект на первом этапе вводил жёсткие запреты передачи карточек. К сожалению, я не указал уважительные причины для пропусков. Сейчас, по моему мнению, такими причинами являются болезнь, отпуск или служебная необходимость. Владимир Владимирович (Мищенко — прим.ред.) предложил добавить производственную необходимость, это касается тех депутатов, кто занят по основному месту работы», - отметил Чернев.

К вопросу о передаче карточек Чернев планирует вернуться на последующих заседаниях фракций и комитетов. Кроме того, по мнению депутата, принципиально важно, как именно голосует депутат.

«Когда за депутата голосует кто-то другой, это подрывает все устои нашего демократического волеизъявляения. Можно, например, в случае отсутствия информировать в письменном виде о том, как бы депутат проголосовал», - считает Чернев.

Существование проблем с посещаемостью заседаний комитетов отметил и Владимир Мищенко. Ранее, однако, он заявлял «Би-порту», что не видит необходимости наказывать коллег за прогулы.

«Мы впервые пересматриваем нормы и вводим материальную ответственность за непосещение комитетов и заседаний. Основой проекта закона стал опыт работы Думы V созыва, там была система передачи карточек, но при этом не было срывов заседаний Думы и рассмотрения основополагающих вопросов», - отметил Мищенко.

Инициативу с запретом передачи голоса Мищенко не поддерживает, объясняя это тем, что если депутат не может передать карточку, он лишается возможности участвовать в законотворчестве. Как следствие, по мнению Мищенко, избиратель лишается представителя, за которого голосовал.

Кроме того, копировать методы Госдумы, по мнению депутата, невозможно из-за специфики регионального парламента.

«В отличие от Госдумы, у нас не все депутаты работают на профессиональной основе. Треть депутатов заняты на работе. Я считаю, это наше достижение — урезаем количество депутатов, получающих из бюджета зарплату, мы экономим. А материальная ответственность — это только первый шаг в укреплении дисциплины и ответственности депутатского корпуса перед избирателями. Насчёт голосов и передачи карточек — будем обдумывать, единого мнения нет даже на заседаниях фракции», - рассказал Мищенко.

Под материальной ответственностью Мищенко подразумевает штрафы. По словам Чернева, штрафовать будут из премиальных надбавок.

«Заседание пропустил по неуважительной причине — готовится докладная записка на комиссию по этике, комиссия рассматривает случай, и если депутат не предъявляет документов, почему он отсутствует, направляет решение председателю Думы, а председатель депремируют на 1/6 премии», - пояснил Чернев. Точный размер премии назвать нельзя, поскольку премии отличаются по объему и зависят от множества факторов, рассказали депутаты.

Ключевым методом борьбы с прогулами, однако, депутаты считают не штрафы, а удар по имиджу парламентариев. По словам Мищенко, штрафовать будут только депутатов, работающих на профессиональной основе, однако решения комиссии по депутатской этике будут публиковаться в официальном печатном органе области.

«После того, как коллеги ознакомились с новым регламентом, начали звонить и спрашивать «А когда следующее заседание комитета?». Уже результат, уже ответственность», - отметил Чернев.

Кроме того, Чернев и Мищенко предположили, что по итогам наблюдения за работой текущего созыва одной из конечных мер по борьбе с прогулами может стать сокращение депутатского корпуса. По мнению Чернева, депутаты не могут работать полноценно без отрыва от основного места работы.

«Основной посыл наш для избирателей: депутат — это такой же человек, как все. Он точно так же несет ответственность за то, приходит он на работу или не приходит», - заключил Мищенко.