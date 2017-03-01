В Ловозерском районе завершена оленеубойная кампания

02 Марта 2017 года, 08:35

ЛОВОЗЕРСКИЙ РАЙОН/ 2 марта/ БИ-ПОРТ - В Ловозерском районе завершилась оленеубойная кампания, проходившая с декабря 2016 года. По результатам проведенных ветеринарно-санитарных экспертиз в свободную реализацию направлено 4750 туш оленей.

Ежегодно при проведении ветеринарно-санитарной экспертизы фиксируются случаи заболевания северных оленей финнозом, а при проведении лабораторных исследований регистрируется превышение предельно допустимого уровня солей тяжелых металлов в оленьих субпродуктах (печень, почки). В связи с этим Государственная ветеринарная служба Мурманской области не рекомендует приобретать продукты убоя оленей, не прошедшие ветеринарно-санитарную экспертизу и не имеющие документов, подтверждающих их качество и безопасность, и реализуемые в неустановленных для этого местах.