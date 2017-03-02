В Мурманской области расселено 77% аварийного жилфонда

02 Марта 2017 года, 08:55

РОССИЯ/ 2 марта/ БИ-ПОРТ – Полномочный представитель президента в СЗФО Николай Цуканов провёл совещание, посвящённое вопросам реализации мероприятий, направленных на завершение в срок до 1 сентября 2017 г. программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Он напомнил, что на территории Северо-Западного федерального округа до 1 сентября 2017 года необходимо расселить 1 млн 152 тысяч квадратных метров аварийного жилья и переселить из него более 71 тысячи человек. В Мурманской области эти мероприятия практически завершены – выполнено 77% от общего объема работ, сообщили в пресс-службе правительства Мурманской области.

Объём жилищного фонда на территории региона, признанный до 1 января 2012 года аварийным и подлежащий расселению, составляет 74,74 тысячи кв.м. За время совместной работы с Фондом ЖКХ в регионе расселено 1488 аварийных жилых помещений площадью 60,46 тысяч кв. м., переселено 3082 человека.

«До 1 сентября 2017 года остается переселить 789 человек из 383 аварийных жилых помещений площадью 14,35 тысяч квадратных метров. На реализацию указанных мероприятий в бюджете Мурманской области заложены средства в размере 347,44 млн рублей, из них 315,6 млн рублей – средства областного бюджета Мурманской области», - говорится в сообщении областной администрации.