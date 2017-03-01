МПК «Брест» поразил цели в Баренцевом море

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
Высокоскоростной мобильный Интернет Wifire теперь и в Северо-Западном регионе Высокоскоростной мобильный Интернет Wifire теперь и в Северо-Западном регионе
Приглашаем на концерты лауреата международных конкурсов скрипача Карэна Шахгалдяна Приглашаем на концерты лауреата международных конкурсов скрипача Карэна Шахгалдяна
ПАО «ОФК Банк» в честь 25-летия филиала подарил своему клиенту внедорожник ПАО «ОФК Банк» в честь 25-летия филиала подарил своему клиенту внедорожник
Мурманск примет крупнейшую конференцию по информационной безопасности Мурманск примет крупнейшую конференцию по информационной безопасности
Остеопат Игорь Смирнов вновь в Мурманске. 2-5 марта принимает в МК «Гларус» Остеопат Игорь Смирнов вновь в Мурманске. 2-5 марта принимает в МК «Гларус»
 
 

Видеоновости16+

В Мурманской области удвоилось количество аварий с участием грузовиков
 
 
 
 

Курсы валют 02.03.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
72,2073
0,1423
1 USD
Доллар США
58,3776
0,4149
1 EUR
Евро
61,5417
0,1534
10 NOK
Норвежских крон
69,3625
0,1227
10 SEK
Шведских крон
64,4259
0,3157
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
Би-порт
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

-7°
0.3 м/с
давление 743.3 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

27 Декабря 2016, 14:00
27 Декабря 2016, 14:00
16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
07 Июня 2016, 15:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Павел Ченский
Павел Ченский:

В прошлом году специалисты Центра занятости населения города Мурманска сосредоточили главные силы на содействии гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе персонала. Итоги этой работы подводит директор учреждения Павел Ченский

Алексей Щербаков
Алексей Щербаков:

О планах градообразующего предприятия на текущий год, инвестпрограмме и социальной ответственности бизнеса рассказал исполняющий обязанности генерального директора «Олкона» Алексей Щербаков

Олег Бардов
Олег Бардов:

Чем же уникален спорткомплекс, кроме масштабных размеров? Когда «X-Fit» распахнет свои двери? Какова цена клубных карт и когда они появятся в продаже? На эти и другие вопросы ответил руководитель клуба Олег Бардов

Игорь Мелик-Гайказов
Игорь Мелик-Гайказов:

В январе традиционно вырисовывается картина того, как Ковдорский ГОК отработал в прошедшем году: посчитаны объемы, подведены итоги сделанного, определены задачи на будущее. О текущем состоянии дел и том, что ждет комбинат в ближайшем будущем агентству рассказал исполнительный директор предприятия Игорь Мелик-Гайказов

 
 
 
 

Выбор редакции

Депутатов Мурманской областной Думы будут штрафовать за каждый прогул заседания думы и комитета
01 Марта 2017, 17:15
Депутатов Мурманской областной Думы будут штрафовать за каждый прогул заседания думы и комитета
Показатель заболеваемости ОРВИ в Мурманской области ниже эпидпорога
01 Марта 2017, 14:26
Показатель заболеваемости ОРВИ в Мурманской области ниже эпидпорога
Пенсионеры, чьи выплаты назначены на 8 марта, получат деньги на день раньше
01 Марта 2017, 12:29
Пенсионеры, чьи выплаты назначены на 8 марта, получат деньги на день раньше
Областной минздрав экономит на обязательном медицинском страховании?
01 Марта 2017, 11:27
Областной минздрав экономит на обязательном медицинском страховании?
 
 
 
 

Самое читаемое

В Мурманске сбили девятилетнюю девочку
01 Марта 2017, 14:12
Капитана из Мурманска судят за управление траулером в состоянии опьянения
01 Марта 2017, 14:10
Мурманская область не вошла в ТОП-100 туристических брендов России
01 Марта 2017, 11:40
Областной минздрав экономит на обязательном медицинском страховании?
01 Марта 2017, 11:27
Дмитрий Медведев: россиянам нужно привыкнуть к сохранению санкции
01 Марта 2017, 13:00
В Мурманске на проспекте Героев-североморцев появится новая парковка
01 Марта 2017, 17:33
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
Следите за новостями на http://twitter.com/bportcom  
 
 
Главная » НОВОСТИ » МПК «Брест» поразил цели в Баренцевом море
 
 
 
 
02 Марта 2017 года, 09:36

МПК «Брест» поразил цели в Баренцевом море


РОССИЯ/ 2 марта/ БИ-ПОРТ - Экипаж малого противолодочного корабля Северного флота «Брест» в рамках выполнения плановых мероприятий боевой подготовки выполнил комплекс артиллерийских стрельб по береговой и воздушной целям в прибрежных полигонах флота в Баренцевом море. Об этом «Би-порту» сообщили в пресс-службе Северного флота.

В ходе выполнения боевых упражнений расчет 76-мм артиллерийской установки АК-176 отработал действия по отражению средств воздушного нападения условного противника. Стрельба велась по парашютной мишени. Перед проведением стрельб на корабле были выполнены мероприятия по приведению в полную боеготовность, сыграна учебная тревога, по которой личный состав занял места на боевых постах в соответствии со штатным расписанием.

«Кроме отработки действий боевых расчетов радиотехнической и ракетно-артиллерийской боевых частей, была проведена проверка готовности штурманов и электромехаников к скоростному маневрированию. Корабль выполнил манёвры уклонения от воздушной цели и занял выгодную позицию на применение корабельной артиллерии», - сообщили агентству.

После выполнения стрельб противовоздушной обороны экипаж отработал задачи поражения береговых объектов условного противника при огневой поддержке условного десанта на необорудованное побережье. Стрельба производилась также артиллерийской установкой АК-176 по видимой береговой цели.

На завершающем этапе выхода в море экипаж малого противолодочного корабля «Брест» выполнил боевые упражнения по минным постановкам, установив минное заграждение в морском полигоне. Данное упражнение моряки-противолодочники выполняли во взаимодействии с тральщиками Кольской флотилии разнородных сил, которые затем провели поиск и траление муляжей морских мин.

Фото: madmechanic

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
1.
Апатитчанин продал подростку наркотик в вагоне поезда
2.
Сегодня выпускники 9 классов пишут репетиционный экзамен по математике
3.
Вступил в силу приговор по делу о мошенничестве при строительстве дома для апатитских учёных
4.
До -9 градусов ожидается в Мурманской области
5.
Депутатов Мурманской областной Думы будут штрафовать за каждый прогул заседания думы и комитета
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта