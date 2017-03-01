МПК «Брест» поразил цели в Баренцевом море

02 Марта 2017 года, 09:36

РОССИЯ/ 2 марта/ БИ-ПОРТ - Экипаж малого противолодочного корабля Северного флота «Брест» в рамках выполнения плановых мероприятий боевой подготовки выполнил комплекс артиллерийских стрельб по береговой и воздушной целям в прибрежных полигонах флота в Баренцевом море. Об этом «Би-порту» сообщили в пресс-службе Северного флота.

В ходе выполнения боевых упражнений расчет 76-мм артиллерийской установки АК-176 отработал действия по отражению средств воздушного нападения условного противника. Стрельба велась по парашютной мишени. Перед проведением стрельб на корабле были выполнены мероприятия по приведению в полную боеготовность, сыграна учебная тревога, по которой личный состав занял места на боевых постах в соответствии со штатным расписанием.

«Кроме отработки действий боевых расчетов радиотехнической и ракетно-артиллерийской боевых частей, была проведена проверка готовности штурманов и электромехаников к скоростному маневрированию. Корабль выполнил манёвры уклонения от воздушной цели и занял выгодную позицию на применение корабельной артиллерии», - сообщили агентству.

После выполнения стрельб противовоздушной обороны экипаж отработал задачи поражения береговых объектов условного противника при огневой поддержке условного десанта на необорудованное побережье. Стрельба производилась также артиллерийской установкой АК-176 по видимой береговой цели.

На завершающем этапе выхода в море экипаж малого противолодочного корабля «Брест» выполнил боевые упражнения по минным постановкам, установив минное заграждение в морском полигоне. Данное упражнение моряки-противолодочники выполняли во взаимодействии с тральщиками Кольской флотилии разнородных сил, которые затем провели поиск и траление муляжей морских мин.

Фото: madmechanic