Высокоскоростной мобильный Интернет Wifire теперь и в городах Северо-Западного региона

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
Высокоскоростной мобильный Интернет Wifire теперь и в Северо-Западном регионе Высокоскоростной мобильный Интернет Wifire теперь и в Северо-Западном регионе
Приглашаем на концерты лауреата международных конкурсов скрипача Карэна Шахгалдяна Приглашаем на концерты лауреата международных конкурсов скрипача Карэна Шахгалдяна
ПАО «ОФК Банк» в честь 25-летия филиала подарил своему клиенту внедорожник ПАО «ОФК Банк» в честь 25-летия филиала подарил своему клиенту внедорожник
Мурманск примет крупнейшую конференцию по информационной безопасности Мурманск примет крупнейшую конференцию по информационной безопасности
Остеопат Игорь Смирнов вновь в Мурманске. 2-5 марта принимает в МК «Гларус» Остеопат Игорь Смирнов вновь в Мурманске. 2-5 марта принимает в МК «Гларус»
 
 

Видеоновости16+

После Масленицы - международный блинный день. Сегодня его отмечают во всём мире
 
 
 
 

Курсы валют 02.03.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
72,2073
0,1423
1 USD
Доллар США
58,3776
0,4149
1 EUR
Евро
61,5417
0,1534
10 NOK
Норвежских крон
69,3625
0,1227
10 SEK
Шведских крон
64,4259
0,3157
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
Би-порт
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

-7°
0.3 м/с
давление 743.3 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

27 Декабря 2016, 14:00
27 Декабря 2016, 14:00
16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
07 Июня 2016, 15:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Павел Ченский
Павел Ченский:

В прошлом году специалисты Центра занятости населения города Мурманска сосредоточили главные силы на содействии гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе персонала. Итоги этой работы подводит директор учреждения Павел Ченский

Алексей Щербаков
Алексей Щербаков:

О планах градообразующего предприятия на текущий год, инвестпрограмме и социальной ответственности бизнеса рассказал исполняющий обязанности генерального директора «Олкона» Алексей Щербаков

Олег Бардов
Олег Бардов:

Чем же уникален спорткомплекс, кроме масштабных размеров? Когда «X-Fit» распахнет свои двери? Какова цена клубных карт и когда они появятся в продаже? На эти и другие вопросы ответил руководитель клуба Олег Бардов

Игорь Мелик-Гайказов
Игорь Мелик-Гайказов:

В январе традиционно вырисовывается картина того, как Ковдорский ГОК отработал в прошедшем году: посчитаны объемы, подведены итоги сделанного, определены задачи на будущее. О текущем состоянии дел и том, что ждет комбинат в ближайшем будущем агентству рассказал исполнительный директор предприятия Игорь Мелик-Гайказов

 
 
 
 

Выбор редакции

Депутатов Мурманской областной Думы будут штрафовать за каждый прогул заседания думы и комитета
01 Марта 2017, 17:15
Депутатов Мурманской областной Думы будут штрафовать за каждый прогул заседания думы и комитета
Показатель заболеваемости ОРВИ в Мурманской области ниже эпидпорога
01 Марта 2017, 14:26
Показатель заболеваемости ОРВИ в Мурманской области ниже эпидпорога
Пенсионеры, чьи выплаты назначены на 8 марта, получат деньги на день раньше
01 Марта 2017, 12:29
Пенсионеры, чьи выплаты назначены на 8 марта, получат деньги на день раньше
Областной минздрав экономит на обязательном медицинском страховании?
01 Марта 2017, 11:27
Областной минздрав экономит на обязательном медицинском страховании?
 
 
 
 

Самое читаемое

В Мурманске сбили девятилетнюю девочку
01 Марта 2017, 14:12
Капитана из Мурманска судят за управление траулером в состоянии опьянения
01 Марта 2017, 14:10
Мурманская область не вошла в ТОП-100 туристических брендов России
01 Марта 2017, 11:40
Областной минздрав экономит на обязательном медицинском страховании?
01 Марта 2017, 11:27
Дмитрий Медведев: россиянам нужно привыкнуть к сохранению санкции
01 Марта 2017, 13:00
В Мурманске на проспекте Героев-североморцев появится новая парковка
01 Марта 2017, 17:33
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
Следите за новостями на http://twitter.com/bportcom  
 
 
Главная » НОВОСТИ » Высокоскоростной мобильный Интернет Wifire теперь и в городах Северо-Западного региона
 
 
 
 
02 Марта 2017 года, 09:50

Высокоскоростной мобильный Интернет Wifire теперь и в городах Северо-Западного региона


САНКТ-ПЕТЕРБУРГ/ 2 марта/ БИ-ПОРТ - ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг» (бренд Wifire), дочерняя компания ПАО «МегаФон», объявляет о запуске мобильного Интернета с неограниченным трафиком в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Мурманске и Калининграде.

Мобильный Интернет Wifire на сети LTE теперь будет доступен жителям Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Мурманска и Калининграда.

Об особенностях и преимуществах новой услуги связи рассказывает генеральный директор компании NETBYNET Андрей Батанов: «Наша компания работает в Санкт-Петербурге с 2014 года и уже успела зарекомендовать себя на рынке как надежный и современный провайдер. Два года назад мы запустили первый продукт из линейки нового яркого оранжевого бренда Wifire. А сегодня компания предлагает своим клиентам беспроводное цифровое телевидение WifireTV и высокоскоростной домашний Интернет. Теперь среди наших продуктов еще и безлимитный мобильный Интернет на скорости до 20 Мбит/сек, доступный для подключения как в пакетных предложениях, так и в качестве отдельной услуги».

Приобрести услугу можно в пакете: вместе с домашним интернетом и цифровым ТВ клиент получает ощутимую скидку до 30%. Оплата услуг производится с одного счета.

Wifire Mobile работает на сети LTE, а это значит, что наши клиенты могут воспользоваться безлимитным Интернетом как дома, так и в дороге. Sim-карта работает без роуминга на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Архангельской области и Ненецком АО, Вологодской, Калининградской, Мурманской, Новгородской, Псковской областях, а также в Республике Карелия, Ивановской, Костромской, Смоленской, Тверской и Ярославской областях.

Подключить услугу можно по следующим адресам:

  • г.Санкт-Петербург, ул. Звенигородская, д. 14; ЖК «Славянка», ул. Полоцкая, д. 19 стр.1,
  • г.Калининград, переулок Кирова, 2
  • г.Мурманск, ТЦ Северное Нагорное, проспект Кольский 158/1.

А также позвонив по телефону 8 800 550 88 88 или оставив заявку на сайте.

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта