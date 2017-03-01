Высокоскоростной мобильный Интернет Wifire теперь и в городах Северо-Западного региона

02 Марта 2017 года, 09:50

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ/ 2 марта/ БИ-ПОРТ - ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг» (бренд Wifire), дочерняя компания ПАО «МегаФон», объявляет о запуске мобильного Интернета с неограниченным трафиком в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Мурманске и Калининграде.

Мобильный Интернет Wifire на сети LTE теперь будет доступен жителям Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Мурманска и Калининграда.

Об особенностях и преимуществах новой услуги связи рассказывает генеральный директор компании NETBYNET Андрей Батанов: «Наша компания работает в Санкт-Петербурге с 2014 года и уже успела зарекомендовать себя на рынке как надежный и современный провайдер. Два года назад мы запустили первый продукт из линейки нового яркого оранжевого бренда Wifire. А сегодня компания предлагает своим клиентам беспроводное цифровое телевидение WifireTV и высокоскоростной домашний Интернет. Теперь среди наших продуктов еще и безлимитный мобильный Интернет на скорости до 20 Мбит/сек, доступный для подключения как в пакетных предложениях, так и в качестве отдельной услуги».

Приобрести услугу можно в пакете: вместе с домашним интернетом и цифровым ТВ клиент получает ощутимую скидку до 30%. Оплата услуг производится с одного счета.

Wifire Mobile работает на сети LTE, а это значит, что наши клиенты могут воспользоваться безлимитным Интернетом как дома, так и в дороге. Sim-карта работает без роуминга на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Архангельской области и Ненецком АО, Вологодской, Калининградской, Мурманской, Новгородской, Псковской областях, а также в Республике Карелия, Ивановской, Костромской, Смоленской, Тверской и Ярославской областях.

Подключить услугу можно по следующим адресам:

г.Санкт-Петербург, ул. Звенигородская, д. 14; ЖК «Славянка», ул. Полоцкая, д. 19 стр.1,

г.Калининград, переулок Кирова, 2

г.Мурманск, ТЦ Северное Нагорное, проспект Кольский 158/1.

А также позвонив по телефону 8 800 550 88 88 или оставив заявку на сайте.