С 1 апреля производителям придется платить экологический сбор

02 Марта 2017 года, 10:39

РОССИЯ/ 2 марта/ БИ-ПОРТ — С 1 апреля производители и импортеры в первый раз должны будут брать на себя утилизацию выпущенной или ввезенной продукции в конце ее жизненного цикла. Концепция получила название «расширенная ответственность производителя». О том, почему в России необходим экологический сбор «Известиям» рассказал руководитель Росприроднадзора Артем Сидоров.

«До сих пор производители, так же как и импортеры, могли не задумываться, что будет с товарами после того, как они выработают «полезный ресурс». Вопрос о том, что станет с товаром, когда он превратится в отход, и какое влияние на природу он окажет, их не касался. Сегодня они обязаны обеспечить утилизацию отходов самостоятельно: или объединившись в ассоциации, или уплатив экологический сбор», - объяснил Сидоров.

Ставки, по словам Сидорова, рассчитаны исходя из средних затрат на перевозку и утилизацию отслужившей свой срок продукции, а также из предполагаемых расходов на создание объектов необходимой для этого инфраструктуры. В итоге самая высокая финансовая нагрузка в этой части ляжет на производителей аккумуляторных батарей — они обязаны платить по 33 476 рублей за тонну отходов. Для сравнения, утилизация бумажной упаковки обойдется производителям в 2378 рублей за тонну, пластиковой — в 3844 рубля, а стеклянной — в 2564 рубля.

«Сегодня иногда приходится слышать мнения, мол, зачем облагать бизнес новым видом налога, хотя экосбор — это неналоговый платеж. Но долгое время мы фактически жили по принципу «складируем на полигоне все отходы, а что делать с ними дальше — решим потом». В итоге на полигонах, свалках, в отвалах и хранилищах уже захоронены миллиарды тонн, их суммарная площадь сопоставима с территорией некоторых европейских государств...», - говорит Сидоров.

Меры, по словам главы Росприроднадзора, были приняты оперативно. За минувший год было введено лицензирование всех видов работ с отходами I–IV классов опасности, созданы территориальные схемы в области обращения с отходами. Кроме того, вступил в силу запрет на захоронение полезных фракций. Полноценная работа расширенной ответственности производителя стала еще одной мерой по улучшению экологической ситуации.

Сидоров поясняет, что экосбор не является новым видом налогообложения. Подобная практика стимулирования производителей продукции к снижению негативного воздействия на окружающую среду принята во всем мире.

«Ставки экологического сбора рассчитаны так, чтобы отжившим свое товарам и упаковке было выгодно давать вторую жизнь. Вместо уплаты экосбора производители могут стимулировать потребителей сдавать упаковку. В общем, технологий много. Главное, чтобы было желание», - говорит Сидоров.

Стоит отметить, что средства от экосбора будут направляться в регионы в виде субсидий на формирование отходоперерабатывающей отрасли. Напомним, что 25 российских субъектов выразили желание участвовать в проекте по переходу на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами до 2019 года. В число «пилотных» регионов вошла и Мурманская область. Строительство мусоросортировочного комплекса и полигона твердых коммунальных отходов мощностью 250 тысяч тонн в год для северной части области будет завершено в этом году.

«Безусловно, ситуация с мусорными горами не может измениться в один день. Однако консенсус в обществе по этому вопросу достигнут. И сегодня очень важно, насколько дружно бизнес пройдет тест на экологическую ответственность», - подчеркивает Сидоров.

Фото: пресс-служба Росприроднадзора